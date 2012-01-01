مؤسسا "إنستجرام" يقدمان استقالتهما: نرغب في الرحيل

أعلن كل من كيفن سيستروم ومايك كريغر، الرئيس التنفيذي والرئيس التقني لشركة "إنستجرام"، عن تقديمهما استقالتهما من الشركة المملوكة لـ"فيسبوك"، فبحسب "نيويورك تايمز" قدم المسؤولان استقالتهما يوم الإثنين، حيث أكدا أنهما يرغبان بالرحيل.

ووفقا لـ"سبوتنيك" قال سيستروم، الرئيس التنفيذي للشركة، ببيان أصدره يوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، إنه يتطلع هو وكريغر إلى أخذ بعض الوقت للبحث عن الفضول والإبداع بداخلهم مرة أخرى، وقد أعرب عن امتنانه للسنوات الثماني الماضية في شركة إنستغرام والسنوات السِت مع فريق فيسبوك.

وبحسب موقع "بلومبرغ" فإن الرجلَين قد تخليا عن تطبيق "إنستجرام" بسبب تزايد التوترات حول مسار المشروع منذ أن اشترت شركة "فيسبوك" الموقع في عام 2012.