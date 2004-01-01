الحكم على ممثل أمريكي بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت محكمة أميركية بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات على الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة، وبحسب "سكاي نيوز" فبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.

وأمر القاضي ستيفن أونيل بسجن كوسبي على الفور إذ أنه كان مفرجا عنه بكفالة، كما أمره القاضي بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية".

ووفقا لـ"يورو نيوز" ترتب على هيئة المحلفين، المؤلفة من 7 رجال و5 نساء، إعادة النظر في شهادة مارغريت جاكسون عند انعقاد المحكمة يوم الخميس، بعد الفشل بإصدار الحكم في اليوم الأول رغم أن المداولات استمرت لمدة 10 ساعات، وجاء قرار المحكمة بعد سنوات من توقيف كوسبي وبدء محاكمته، إذ تقدمت عشرات النساء بشكاوى تتهمه بالاعتداء الجنسي والتحرش والاغتصاب، ووصل عدد المدعيات إلى أكثر من 50 مدعية، أبرزهن الموظفة في جامعة تامبل الأميركية أندريا كونستاند التي قالت إن كوسبي خدرها واعتدى عليها عام 2004، وهي الشهادة الأساس التي دفعت هيئة المحلفين إلى اتخاذ قرارها اليوم.

وفي دفوعاتهم النهائية بعد أسبوعين من مراجعة الشهود، أطلق محامو كوسبي هجوما مدمرا على كونستاند وخمس نساء أخريات أخبرن هيئة المحلفين أن نجم التلفزيون السابق قام بتخديرهن والاعتداء عليهن.

وكان كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بانتهاك جنسي منذ انطلاق حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي والتي أسقطت عشرات من الشخصيات البارزة في مجالات الترفيه والسياسة وغيرهما، وقال محامو كوسبي بالفعل إنهم يعتزمون الطعن على إدانته، ونفى الممثل الكوميدي ارتكاب أي مخالفات.

واتهمت أكثر من 50 امرأة أيضا كوسبي بالتحرش الجنسي في حوادث تعود إلى عقود من الزمن غير أن معظم الشكاوى أقدم من أن تتسنى محاكمته عنها. وقضية كونستاند كانت الادعاء الوحيد الذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية له.