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بالفيديو| "اعطني عمرا".. طفلة تسقط من الدور الرابع وتنجو من الموت

منذ 20 دقيقة
طفلة تسقط من الدور الرابع وتنجو من الموت بأعجوبة

طفلة تسقط من الدور الرابع وتنجو من الموت بأعجوبة

كتب: وكالات

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أنقذت العناية الإلهية فتاة في العامين من عمرها، من الموت المحقق إثر سقوطها من الدور الرابع في الصين.

وتدخل شخصان من المارة، ونجحا في تخفيف سقوط الطفلة، الأمر الذي أدى لنجاتها من الموت والتعرض لإصابات خطيرة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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