بالفيديو| "اعطني عمرا".. طفلة تسقط من الدور الرابع وتنجو من الموت

أنقذت العناية الإلهية فتاة في العامين من عمرها، من الموت المحقق إثر سقوطها من الدور الرابع في الصين.

وتدخل شخصان من المارة، ونجحا في تخفيف سقوط الطفلة، الأمر الذي أدى لنجاتها من الموت والتعرض لإصابات خطيرة، وفقًا لـ"سبوتنيك".