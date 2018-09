فيديو| "ماكنتش مستني منكم كدا".. ترامب يرد على سخرية زعماء العالم منه

"طب يرضيكوا كدا، ماكنتش مستني منكم كدا"، هذا كان لسان حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أمام قادة العالم، بعد أن وقف يتباهى تباهيا، رآه الحضور تباهيا أجوفا، بإدارته للولايات المتحدة الأمريكية، وضجت القاعة بالضحك، وقال "لم أتوقع منكم ذلك.. لكن حسنًا".

عندما أنهي ترامب جملته خلال كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم، "في أقل من عامين ، أنجزت حكومتي أكثر من أي إدارة في تاريخ بلادنا"، دوت ضحكات من قبل الحضور، ثم علق ترامب ضاحكاً: "لم أتوقع ردة الفعل هذه لكن لا بأس"، ما أثار مزيدا من الضحك والتصفيق من قبل البعض الحضور من قادة دول العالم.

Trump says "Didn't expect that reaction" when there's some laughter at #UNGA after he claims that "my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." pic.twitter.com/afBgBH5Qik