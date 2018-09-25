فيديو| "ماكنتش مستني منكم كدا".. ترامب يرد على سخرية زعماء العالم منه

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منذ 55 دقيقة
ترامب

ترامب

كتب: أروا الشوربجي

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"طب يرضيكوا كدا، ماكنتش مستني منكم كدا"، هذا كان لسان حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أمام قادة العالم، بعد أن وقف يتباهى تباهيا، رآه الحضور تباهيا أجوفا، بإدارته للولايات المتحدة الأمريكية، وضجت القاعة بالضحك، وقال "لم أتوقع منكم ذلك.. لكن حسنًا".

عندما أنهي ترامب جملته خلال كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم، "في أقل من عامين ، أنجزت حكومتي أكثر من أي إدارة في تاريخ بلادنا"، دوت ضحكات من قبل الحضور، ثم علق ترامب ضاحكاً: "لم أتوقع ردة الفعل هذه لكن لا بأس"، ما أثار مزيدا من الضحك والتصفيق من قبل البعض الحضور من قادة دول العالم.

وينتقد ترامب، في كثير من الأحيان نهج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الشؤون الخارجية وادعى أن العالم "يضحك" على الولايات المتحدة تحت قيادة أوباما.

 

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