بالفيديو| "احذر مني.. أنا ما بتعبش".. رسالة حمو بيكا لـ"أخصامه"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وجه خلاله رسالة لخصومه.

وقال "بيكا" في مقطع الفيديو موجها كلماته لخصومه: "عايز أقول رسالة لأخصامي (أعدائي) احذروا مني علشان أنا مجنون، أنا حطيتك في دماغي وكده إنت هتتعب.. أنا مبتعبش أنا ولا دكتور ولا مهندس إنت لسه ماتعرفنيش".

يذكر أن المطرب الشعبي أصبح "تريند" على "تويتر"، و"جوجل"، في الفترة الماضية، وذلك عقب إطلاقه الجزء الأول من ألبومه الجديد "المنفرد في الساحة"، والذى يبلغ عدد أغانيه 40 أغنية كاملة.