"حكورة حكى لنا حكاية" الأغنية التي حيرت الملايين.. "تقدر تترجم؟"

"حكوره حكى لنا حكاية هتقلب حالنا حوشونا حرام.. خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت خفاجة إمام"، أغنية سمعها الجمهور من الفنان الراحل نجاح الموجي في فيلم "شوارع من نار"، وظل الجميع يتسابق لفك شفرتها إلى هذا الحين، حيث اتسمت بغرابة الكلمات والمعاني.
وفيلم "شوارع من نار" الذي قام ببطولته نور الشريف ومديحة كامل ونجاح الموجي، ودارت قصته فى الأربعينيات، حيث ينتقل الشرطى "إمام" للقاهرة للعمل فى منطقة مخصصة لممارسة البغاء، وهناك يقع فى حب العاهرة "نوسة" التى تعمل مع الفتوة جلال دون أن يعلم أنها تمارس هذه المهنة، يدافع عنها إمام ويقوم بضرب أحد الجنود الإنجليز الذي يحاول اعتراض طريقها والاعتداء عليها ويحاكم ويفصل من الخدمة، ثم يعود للإقامة بالحى والبحث عن عمل، فيتحول إلى قواد، تحدث مشاجرة بينه وبين جلال الفتوة يحاول كلً منهما فيها إثبات قوته وفرض سطوته.
وضمن أحداث الفيلم غنى الفنان الراحل نجاح الموجي أغنيته "المشفرة" التي نتحداك أن تترجم كلماتها كاملة.
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