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"حكورة حكى لنا حكاية" الأغنية التي حيرت الملايين.. "تقدر تترجم؟"

منذ 32 دقيقة
نجاح الموجي

نجاح الموجي

كتب: سعيد محمود

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"حكوره حكى لنا حكاية هتقلب حالنا حوشونا حرام.. خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت خفاجة إمام"، أغنية سمعها الجمهور من الفنان الراحل نجاح الموجي في فيلم "شوارع من نار"، وظل الجميع يتسابق لفك شفرتها إلى هذا الحين، حيث اتسمت بغرابة الكلمات والمعاني.

وفيلم "شوارع من نار" الذي قام ببطولته نور الشريف ومديحة كامل ونجاح الموجي، ودارت قصته فى الأربعينيات، حيث ينتقل الشرطى "إمام" للقاهرة للعمل فى منطقة مخصصة لممارسة البغاء، وهناك يقع فى حب العاهرة "نوسة" التى تعمل مع الفتوة جلال دون أن يعلم أنها تمارس هذه المهنة، يدافع عنها إمام ويقوم بضرب أحد الجنود الإنجليز الذي يحاول اعتراض طريقها والاعتداء عليها ويحاكم ويفصل من الخدمة، ثم يعود للإقامة بالحى والبحث عن عمل، فيتحول إلى قواد، تحدث مشاجرة بينه وبين جلال الفتوة يحاول كلً منهما فيها إثبات قوته وفرض سطوته.

وضمن أحداث الفيلم غنى الفنان الراحل نجاح الموجي أغنيته "المشفرة" التي نتحداك أن تترجم كلماتها كاملة.

حكوره حكى لنا حكاية هتقلب حالنا حوشونا حرام

خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت خفاجة إمام

ده المهر بحتة نتفة ستة سبعة تمانية تمام

وبنسأل صالح فالح قال بصراحة أنا معرفهومش

شولح شم شبانة شبندر شد شناب شعبان

شوالي شمار شمروخ شريف شعيلة شريط شنوان

شافهم شمعون شرفنطح ابن شفيقة شندي شومان

وبنسأل صالح فالح قال بصراحة أنا معرفهومش

والست سكينة الساكنة في السكاكيني سرقها سليم

وجليله جارتنا جابوها جماعة جبابرة حالتهم جيم

وشافونا ساعتها ساعتها.. ساعتها ساقونا سليم

وبنسأل صالح فالح قال بصراحة أنا معرفهومش

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