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في حادث مروع.. سيارة إسعاف "تقتل" رجلا بتركيا

منذ 14 دقيقة
اسعاف تركيا

اسعاف تركيا

كتب: وكالات

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لقي رجل يبلغ من العمر 69 عاما، في مدينة بورصة، الواقعة في شمال غرب تركيا، مصرعه بعدما أصابته سيارة إسعاف، وفق ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز"، وأوضح المصدر أن سيارة إسعاف صدمت، يوم 22 سبتمبر، محمد أوزن في منطقة إنيغول بمدينة بورصة.

وبحسب "سكاي نيوز" وأشار إلى أن الرجل توفي في اليوم الثاني بعد الحادث، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، مضيفا،  توفي في مستشفى إنيغول الحكومي وتختلف مزاعم وسائل إعلام محلية حول سبب الوفاة، فمنهم من يقول إن سائق سيارة الإسعاف صدم أوزن، فيما تقول أخرى إن الرجل قفز على الطريق، وبدأت الشرطة التركية في التحقيق في الحادث.

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