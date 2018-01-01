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بعد فوزه بـ"بوشكاش".. 12 جائزة فردية حصدها صلاح في 2018

منذ 34 دقيقة
صلاح في حفل الأفضل

صلاح في حفل الأفضل

كتب: عبدالرحمن قناوي

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صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لعام 2018

صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لعام 2018

حقق النجم محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، إنجازًا جديدًا بعد فوزه بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2018، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل "The Best" في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي فاز فيها الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقبل الجائزة التي زينت أداءه الاستثنائي خلال الموسم، حصد صلاح العديد من الجوائز الفردية منذ بداية عام 2018، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي.

افتتح صلاح العام بالحصول على جائزة "الأسد الذهبي" لعام 2017، في يوم 2 يناير، والتي تمنح لأفضل لاعب في إفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وحصل محمد صلاح على 297 نقطة؛ ليتصدر الاستفتاء الذي شارك فيه العديد من الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام الإفريقية والدولية، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني، والجابوني إيميريك بيبر أوباميانج.

وفي 5 يناير، فاز صلاح بجائزة الاتحاد الإفريقي لأفضل لاعب في القارة، كأول لاعب مصري يحصل عليها، بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند، نتيجة قيادته لمنتخب مصر للصعود لكأس العالم بعد غياب 27 عاما، والصعود لنهائي كأس أمم إفريقيا.

وفي 8 يناير، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي حصول محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر ديسمبر 2017، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بها عن شهر نوفمبر.

وفي 12 يناير، أعلن نادي ليفربول عن فوز صلاح بلاعب الشهر في الفريق، عن شهر ديسمبر، للمرة الرابعة في الموسم.

وفي 5 مارس، حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير، وذلك للمرة الثالثة، في إنجازٍ فريدٍ من نوعه.

في 8 مارس، وللمرة الخامسة حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر فبراير.

وفي 13 أبريل، حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية على التوالي، والسادسة خلال الموسم، وذلك عن شهر مارس.

 في 24 أبريل، حقق صلاح إنجازًا فريدًا، وبات أول لاعب عربي يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017 - 2018، متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي هاري كين، وديفيد دي خيا.

وفي 10 مايو، واصل صلاح حصد الجوائز، بالحصول على جائزتين في يوم واحد، أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أبريل للمرة السابعة في الموسم، وبعدها ببضع ساعات حصل على جائزة لاعب الموسم في الفريق كذلك.

يوم 5 سيتمبر، أعلن نادي ليفربول، فوز نجم منتخب مصر بجائزة أفضل هدف للفريق في شهر أغسطس، عن هدفه في شباك برايتون خلال مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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