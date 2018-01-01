آخر الأخبار

بعد فوزه بـ"بوشكاش".. 12 جائزة فردية حصدها صلاح في 2018

بعد فوزه بـ"بوشكاش".. 12 جائزة فردية حصدها صلاح في 2018

بالفيديو| فيراري تستعرض أسرع سيارة في العالم

بالفيديو| فيراري تستعرض أسرع سيارة في العالم

بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

بالفيديو| رصد وحش بحري نادر

بالفيديو| رصد وحش بحري نادر

بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

أمس PM 11:39
ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

كتب: رامي الجزيري

أخبار متعلقة

لص يسطو على مطعم بيتزا مستخدما "حقنة"

لص يسطو على مطعم بيتزا مستخدما "حقنة"

زبونة كتبت تقييما سيئا عن مطعم.. فأطلق مديره النار على منزلها

زبونة كتبت تقييما سيئا عن مطعم.. فأطلق مديره النار على منزلها

بالصور| "طعام وسط السحاب وفوق البحر".. تجربة أول مطعم معلق بالإسكندرية

بالصور| "طعام وسط السحاب وفوق البحر".. تجربة أول مطعم معلق بالإسكندرية

مصرع طالبة تناولت "طعام فاسد" داخل مطعم في سوهاج

مصرع طالبة تناولت "طعام فاسد" داخل مطعم في سوهاج

أظهر مقطع فيديو مثير للاشمئزاز تداوله مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامل مطعم يبصق على بيتزا قبل أن يغمرها بصلصة الطماطم.

وأظهر المقطع، العامل جايلون كيرلي وهو يلوث قاعدة العجين بكمية كبيرة من اللعاب، ثم يواصل تحضير الطبق المخبوز قبل أن يقدمه إلى العميل في ملعب كومريكا بارك في وسط مدينة ديترويت، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

و تم فصل العامل من وظيفته واعتقاله، كما طرد زميله نيل ماي، الذي نشر الفيديو، من وظيفته.

وكتب ماي على حسابه على انستجرام: "لقد تم إرسالي إلى المنزل في وقت مبكر من العمل اليوم لأنني لم أكن معي قميص كومريكا بارك، ولكن بما أنهم جعلوني أعود إلى المنزل في وقت مبكر، لم أتمكن من الانتظار حتى بعد المباراة لإخبارهم بأن موظف لديهم كان يبصق في البيتزا للعملاء، الزبائن لا يستحقون هذا !! هذا مقزز!".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. حفيد مؤسس الإخوان يسب ضحيته الجنسية في المحكمة

فضيحة جديدة.. حفيد مؤسس الإخوان يسب ضحيته الجنسية في المحكمة

أعلنت صحيفة "لورجرنال دي ديمانش" الفرنسية، أمس، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام
"كانت ستنجو من الموت".. طبيب تشريح يكشف خطأ ديانا "القاتل" بحادث باريس

"كانت ستنجو من الموت".. طبيب تشريح يكشف خطأ ديانا "القاتل" بحادث باريس

أكد طبيب بريطاني معروف أجرى تشريحا لجثة الأميرة ديانا، أن الراحلة كانت ستنجو من الموت في حادث السيارة الشهير الذي وقع قبل 21 عاما، في حالة واحدة
في ذكرى ميلادها.. سوزان تميم المطربة المغمورة التي شغلت الرأي العام

في ذكرى ميلادها.. سوزان تميم المطربة المغمورة التي شغلت الرأي العام

منذ 41 عاما، ولدت الفنانة اللبنانية سوزان تميم في العاصمة اللبنانية بيروت، ومنذ طفولتها أحبت أن تدخل مجال والفن، واحترفت الغناء الذي كان سببا رئيسيا في قتلها
بالصور| براءة الأطفال تكشف الوجه الآخر لـ صلاح.. العالمي أيقونة الصغار

بالصور| براءة الأطفال تكشف الوجه الآخر لـ صلاح.. العالمي أيقونة الصغار

على ملعب "أنفيلد" ظهر صلاح مع ابنته "مكة" في أثناء الاحتفال بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما أحرز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي
سباق "المقعد الأول" و"ثعبان" وصفع مُدرسة.. وقائع اليوم الدراسي الأول

سباق "المقعد الأول" و"ثعبان" وصفع مُدرسة.. وقائع اليوم الدراسي الأول

وسط استعدادت خاصة من وزارة التربية والتعليم، انتظم طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية،