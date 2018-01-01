بالفيديو| ضبط عامل في مطعم "يبصق" على طعام الزبائن أثناء تحضيره

أظهر مقطع فيديو مثير للاشمئزاز تداوله مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامل مطعم يبصق على بيتزا قبل أن يغمرها بصلصة الطماطم.

وأظهر المقطع، العامل جايلون كيرلي وهو يلوث قاعدة العجين بكمية كبيرة من اللعاب، ثم يواصل تحضير الطبق المخبوز قبل أن يقدمه إلى العميل في ملعب كومريكا بارك في وسط مدينة ديترويت، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

و تم فصل العامل من وظيفته واعتقاله، كما طرد زميله نيل ماي، الذي نشر الفيديو، من وظيفته.

وكتب ماي على حسابه على انستجرام: "لقد تم إرسالي إلى المنزل في وقت مبكر من العمل اليوم لأنني لم أكن معي قميص كومريكا بارك، ولكن بما أنهم جعلوني أعود إلى المنزل في وقت مبكر، لم أتمكن من الانتظار حتى بعد المباراة لإخبارهم بأن موظف لديهم كان يبصق في البيتزا للعملاء، الزبائن لا يستحقون هذا !! هذا مقزز!".