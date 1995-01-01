الفرق بين جائزة "the best" التي ينافس عليها صلاح و"البالون دور"

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الاثنين، عن جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، التي يتنافس عليها 3 لاعبين، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

ويخلط كثير من الأشخاص بين جائزة "the best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبين "Ballon d'Or" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، لذا سنستعرض تاريخ الجائزتين والفرق بينهما.

بالنظر إلى تاريخها الطويل الذي يمتد على مدار 62 عامًا، ينظر إلى "Ballon d'Or" أو الكرة الذهبية على أنها جائزة فخمة ومرموقة، حسب موقع "90min" الرياضي.

برئاسة صحيفة "فرانس فوتبول"، تم منح جائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) لأول مرة في عام 1956، وكانت في الأصل جائزة سنوية في كرة القدم الأوروبية فقط.

كان اللاعب ستانلي ماثيوز هو الفائز الأول بالجائزة، بتفوقه على الثنائي الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في تلك السنة ألفريدو دي ستيفانو وريمون كوبا من ريال مدريد.

وكان هناك لاعبون من أمثال بيليه ودييجو مارادونا مؤهلين لهذه الجائزة، ولكنها كانت تقتصر على أوروبا فقط، لذا في عام 1995، تم منح الجائزة للاعبين من غير الأوروبيين، وأصبحت عالمية للمرة الأولى.

في تلك السنة فاز بها المهاجم جورج ويا، وربما كان ذلك لأسباب رمزية أكثر من كونه على أساس الجدارة، وهذا بالنظر إلى إنجازاته المتواضعة عموما خلال الأشهر الـ 12 المعنية.

كانت "Ballon d'Or" جائزة مستقلة حتى عام 2009، وبعد ذلك اندمجت مع جائزة "FIFA" لأفضل لاعب في العالم، والتي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يديرها ويقدمها سنويًا منذ عام 1991.

ومنذ عام 2010، صارت هناك جائزة عالمية واحدة هي "كرة الفيفا الذهبية".

وبعد 6 سنوات معا، انفصل كل من "Ballon d'Or" و"FIFA" بشكل رسمي، عام 2015.