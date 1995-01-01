آخر الأخبار

9 معلومات عن إدريس إلبا مقدم حفل جوائز "The Best"

9 معلومات عن إدريس إلبا مقدم حفل جوائز "The Best"

الفرق بين جائزة "the best" التي ينافس عليها صلاح و"البالون دور"

الفرق بين جائزة "the best" التي ينافس عليها صلاح و"البالون دور"

"بهارات زومبي" ترعب بريطانيا

"بهارات زومبي" ترعب بريطانيا

اكتشاف عدوى "السل" فى إصبع إمرأة

اكتشاف عدوى "السل" فى إصبع إمرأة

الفرق بين جائزة "the best" التي ينافس عليها صلاح و"البالون دور"

منذ 30 دقيقة
جائزة "the best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم

جائزة "the best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

صلاح يكتسح رونالدو ومودريتش في استفتاء الفيفا لجائزة الأفضل

صلاح يكتسح رونالدو ومودريتش في استفتاء الفيفا لجائزة الأفضل

تفاصيل تغطية "أون سبورت" لحفل جوائز الفيفا للأفضل في 2018

تفاصيل تغطية "أون سبورت" لحفل جوائز الفيفا للأفضل في 2018

"ميدو": ناقشت تطوير اللعبة خلال اجتماع أساطير "الفيفا"

"ميدو": ناقشت تطوير اللعبة خلال اجتماع أساطير "الفيفا"

قناة ON Sport تحصل على حقوق بث حفل الفيفا لجوائز الأفضل في 2018

قناة ON Sport تحصل على حقوق بث حفل الفيفا لجوائز الأفضل في 2018

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الاثنين، عن جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، التي يتنافس عليها 3 لاعبين، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

ويخلط كثير من الأشخاص بين جائزة "the best" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبين "Ballon d'Or" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، لذا سنستعرض تاريخ الجائزتين والفرق بينهما. 

بالنظر إلى تاريخها الطويل الذي يمتد على مدار 62 عامًا، ينظر إلى "Ballon d'Or" أو الكرة الذهبية على أنها جائزة فخمة ومرموقة، حسب موقع "90min" الرياضي.

برئاسة صحيفة "فرانس فوتبول"، تم منح جائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) لأول مرة في عام 1956، وكانت في الأصل جائزة سنوية في كرة القدم الأوروبية فقط. 

كان اللاعب ستانلي ماثيوز هو الفائز الأول بالجائزة، بتفوقه على الثنائي الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في تلك السنة ألفريدو دي ستيفانو وريمون كوبا من ريال مدريد.

وكان هناك لاعبون من أمثال بيليه ودييجو مارادونا مؤهلين لهذه الجائزة، ولكنها كانت تقتصر على أوروبا فقط، لذا في عام 1995، تم منح الجائزة للاعبين من غير الأوروبيين، وأصبحت عالمية للمرة الأولى.

في تلك السنة فاز بها المهاجم جورج ويا، وربما كان ذلك لأسباب رمزية أكثر من كونه على أساس الجدارة، وهذا بالنظر إلى إنجازاته المتواضعة عموما خلال الأشهر الـ 12 المعنية.

كانت "Ballon d'Or" جائزة مستقلة حتى عام 2009، وبعد ذلك اندمجت مع جائزة "FIFA" لأفضل لاعب في العالم، والتي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يديرها ويقدمها سنويًا منذ عام 1991.

ومنذ عام 2010، صارت هناك جائزة عالمية واحدة هي "كرة الفيفا الذهبية".

وبعد 6 سنوات معا، انفصل كل من "Ballon d'Or" و"FIFA" بشكل رسمي، عام 2015.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. حفيد مؤسس الإخوان يسب ضحيته الجنسية في المحكمة

فضيحة جديدة.. حفيد مؤسس الإخوان يسب ضحيته الجنسية في المحكمة

أعلنت صحيفة "لورجرنال دي ديمانش" الفرنسية، أمس، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام
في ذكرى ميلادها.. سوزان تميم المطربة المغمورة التي شغلت الرأي العام

في ذكرى ميلادها.. سوزان تميم المطربة المغمورة التي شغلت الرأي العام

منذ 41 عاما، ولدت الفنانة اللبنانية سوزان تميم في العاصمة اللبنانية بيروت، ومنذ طفولتها أحبت أن تدخل مجال والفن، واحترفت الغناء الذي كان سببا رئيسيا في قتلها
"كانت ستنجو من الموت".. طبيب تشريح يكشف خطأ ديانا "القاتل" بحادث باريس

"كانت ستنجو من الموت".. طبيب تشريح يكشف خطأ ديانا "القاتل" بحادث باريس

أكد طبيب بريطاني معروف أجرى تشريحا لجثة الأميرة ديانا، أن الراحلة كانت ستنجو من الموت في حادث السيارة الشهير الذي وقع قبل 21 عاما، في حالة واحدة
بالفيديو| أكثر مسرحية يحبها سمير خفاجى لعادل إمام.. "مش من تأليفه"

بالفيديو| أكثر مسرحية يحبها سمير خفاجى لعادل إمام.. "مش من تأليفه"

علاقة وطيدة ممتدة لعشرات السنوات، جمعت بين الزعيم عادل إمام، المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى، الذي فارق الحياة بعد صراعٍ مع المرض، عن عمرٍ يناهز 88 عامًا
بالصور| براءة الأطفال تكشف الوجه الآخر لـ صلاح.. العالمي أيقونة الصغار

بالصور| براءة الأطفال تكشف الوجه الآخر لـ صلاح.. العالمي أيقونة الصغار

على ملعب "أنفيلد" ظهر صلاح مع ابنته "مكة" في أثناء الاحتفال بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي، بعدما أحرز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي