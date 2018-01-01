موعد حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم "The Best" والقنوات الناقلة

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الإثنين، عن جائزة أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، التي يتنافس عليها 3 لاعبين، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وعبر حساب "فيفا" الرسمي على "تويتر"، نشرت تفاصيل الحفل، إذ يبدأ استقبال نجوم الكرة العالمية وضيوف الحفل على السجادة الخضراء، في الـ6 مساءً بتوقيت لندن، والـ7 بتوقيت مصر.

ويبدأ الحفل في الـ7.5 بتوقيت لندن، أي الـ8.5 بتوقيت مصر، على أن يتم إعلان الفائز في الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وعن القنوات الناقلة للحفل، الذي سيستغرق ساعة ونصف، حصلت قناة "ON Sport" على حقوق بث الحفل السنوي، وتردد هذه القناة 10853 أفقي.

وبالإضافة لـ"أون سبورت"، تبث قناة "بي إن سبورتس HD11" أيضا الحفل، وهذا بجانب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر قناته الرسمية على يوتيوب.