مصري شهم ينقذ زميلته من الخطف في الكويت ويضرب الجناة "علقة موت"

"شهامة المصريين" جملة حولها ممرض مصري يعمل في الكويت إلى واقع ملموس، عندما أنقذ زميلته الهندية من الخطف على أيدي ممرض من جنسيتها وصديقه، بعد دخولهما إلى مقر عملها وسحبها بالقوة، وتم تسليمهما إلى رجال الأمن، حيث سجلت بحقهما قضية شروع بالخطف احتجزا على ذمتها، بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية التي وصفت الممرض المصري بـ"الشهم".

وبحب الصحيفة، فإن الممرضة الهندية، وبينما كانت تمارس عملها في أحد المستشفيات الحكومية، مساء أول من أمس، تلقت اتصالاً هاتفياً من ممرض يحمل نفس جنسيتها، ويعمل معها في المستشفى ذاته، طلب منها فيه الخروج لملاقاته خارج مكان العمل، للتحدث معها في أمر مهم، لكنها قابلت طلبه بالرفض، وأصرت على عدم التحدث معه أو الاتصال بها مرة أخرى، الأمر الذي أغضب المتصل فسارع إلى مهاتفة أحد أصدقائه، طالبا منه الحضور بأسرع وقت إلى المستشفى، وبلغت بهما الجرأة إلى دخول المستشفى الحكومي، وسحب الممرضة بالقوة محاولين خطفها من مقر عملها.

صرخات استغاثة الممرضة التي دوت في أرجاء المستشفى، سمعها زميلها الممرض المصري، فانطلق جريا باتجاه الخاطفين واشتبك معهما وضربهما ضربا مبرحا، قبل أن يتمكن من إنقاذ زميلته الهندية، وإحكام سيطرته على الخاطفين، ثم تجمع زملاء العمل ومنعوا هروبهما حتى وصول رجال الأمن، وتم تسليم الخاطفين لهم.

وقال المتهم الرئيسي في التحقيقات، إنه "كان يريد التحدث مع المجني عليها، إلا أنها رفضت التحدث معه".

واحتجز المتهمين على ذمة القضية، لإحالتهما إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهما في ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.