بالفيديو| رجل يخرج الصراصير والديدان من فمه: أصبت بلعنة الفودو الشريرة

يعتبر الفودو Voodoo من أشهر أنواع المذاهب الدينية المتعلقة بالسحر الأسود، ويعتقد العديد من المؤرخين بأن مذهب الفودو وجد في إفريقيا منذ بداية التاريخ الإنساني، حيث يمارس سحرة وكهنة الفودو طقوسا مرعبة، قد تؤدي إلى موت ضحاياهم بعد معانتهم من أشد أنواع العذاب، وهذا الأمر بالطبع يلقى السخرية من البعض، كما يصدق فيه كثير من الناس أيضا.

وفي لقطات وصفتها صحيفة "ذا صن" بـ"اللحظة الكابوسية"، زعم رجل يدعى بابلو موريرا في فيديو مرعب أنه تم تحريره من لعنة الفودو على يد طبيب ساحر كوبي، حيث ظهر وهو يتقيأ الحشرات من داخل فمه.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قال بابلو البالغ من العمر 28 عاما، إنه سقط تحت سحر عرافة تسببت في دمار في منزله وسلبته قدرته على هضم الطعام وتركته مريضا بشدة.

وفي الفيديو المرعب وضع معالج بابلو بيضة نيئة داخل فمه، ليخرج من جوفه بعد لحظات ما بدا أنه الصراصير والديدان وشعر الحصان.

تم تصوير الفيديو في عام 2015، في مقاطعة ماتانزاس، ولكن تم نشره هذا الأسبوع عبر الإنترنت للمرة الأولى، مما أدى إلى زيادة الملايين من المشاهدات.

ويزعم بابلو أن أحد أصدقائه أخبره عن شخص عولج من لعنة مماثلة، ورغم أنه كان متشككا قرر أن يجرب الأمر، ثم أخذه الصديق إلى "غرفة الاستشارة" للمعالج الذي عاش في موقع تخييم بالقرب من مجمع للجيش على نهر كانيمار.

وفي الوقت الذي هنأ فيه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بابلو على الخلاص من اللعنة، لم يصدق البعض الآخر الأمر واتهموا الرجل بتنفيذ خدعة للحصول على الشهرة، ما دفعه للرد عليهم بأنه يريد فقط زيادة الوعي حول وجود قوى الظلام الخارقة.

ويدعي بابلو بحسب "ذا صن"، أن حياته تغيرت بعد هذا الطقس السحري، واستعاد قدرته على الأكل والهضم بشكل سليم، وتخلى أيضا عن عصبيته غير المبررة في المنزل.