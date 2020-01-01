500 دولار.. غرامة الجلوس في الأماكن غير المخصصة في إيطاليا

يواجه السياح في مدينة البندقية الإيطالية غرامة ثقيلة تصل إلى 500 دولار، إذا جلسوا في الأماكن غير المخصصة، لكن السكان المنزعجين من كثرة الزوار يبدون ترحيبًا بالمبادرة، وبحسب "سكاي نيوز" اقترح عمدة المدينة العائمة، ليجي بروغنارو، فرض الغرامة ومن المرتقب أن يجري التصويت على مشروع القرار من قبل مجلس البلدية في أكتوبر المقبل.

وتأتي الغرامة الجديدة في إطار حملة أطلقت خلال الصيف الأخير لأجل حث السياح على الاستمتاع بإجازتهم في المدينة الساحرة دون التسبب بإزعاج لسكان المدينة.

وأوضح العمدة أن الهدف من الغرامة هو وضع نقط على الحروف، حتى يفهم الناس أنه ليس بوسعهم أن يأتوا إلى البندقية ليفعلوا ما شاؤوا دون احترام رونق المدينة وأمنها.

وفي أبريل الماضي، وضعت سلطات البندقية أبوابا مؤقتة في نهايات بعض الجسور، لأجل التحكم في أعداد السياح حين يأتون بأعداد غفيرة، ويشكو سكان المدن السياحية في أوروبا النتائج السلبية للسياحة، ويقولون إن كثرة الزوار تحدث ضجيجا وتجلب عادات هجينة، كما تؤدي إلى رفع أسعار الفنادق والمواد الاستهلاكية الأخرى.

وكانت مدينة برشلونة الإسبانية قد وضعت خطة خلال العام الماضي، لأجل وقف تشييد وحدات فندقية والحد من توافد السياح بحلول العام 2020

وموازاة مع ذلك، كشف تحقيق فرنسي أجري مؤخرا أن البرتغال صارت تعاني بدورها كثرة السياح الأوروبيين الباحثين عن طقس دافئ وأسعار مناسبة لا تأتي في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا بسبب الغلاء.