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مدينة ملاهي أمريكية تطلق مسابقة للنوم في نعش لمدة 30 ساعة

اليوم AM 04:12
نعش - أرشيفية

نعش - أرشيفية

كتب: حاتم سعيد حسن

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نظمت مدينة ملاهي في مدينة "يوريكا مو" بولاية ميزوري الأمريكية مسابقة فريدة للأشخاص المهوسون بالشجاعة، فأعلن المتنزه الترفيهي عن مسابقة تدعوا الضيوف للبقاء في نعش ضيق لمدة 30 ساعة متواصلة وفقًا لـ"فوكس نيوز".

ويقام التحدي يوم السبت 13 أكتوبر المقبل ويحصل الفائزون على جوائز مختلفة وأغرب جائزة هي أنه من حق الفائز أن يأخذ التابوت إلى منزله إذا رغب، وسيتم ادخال الفائز في سحب للحصول علي جائزة بقيمة 300 دولارًا.

وتتضمن شروط المسابقة أن يسمح للمتسابق بإحضار صديق خلال ساعات عمل مدينة الملاهي فقط ولكن حينما تغلق المدينة يجب علي المتسابق أن يكون بمفرده ولكن مدينة الملاهي تضمن للمتسابقين بأن لن يكونوا وحدهم بالكامل، وهناك استراحة للذهاب إلى الحمام لمدة 6 دقائق كل ساعة في خلال مدة المسابقة 30 ساعة متواصلة.

وتوفر مدينة الملاهي للمتسابقين توابيت مستعملة طفيفة بالإضافة إلى وجبات خفيفة ومشروبات داخل النعش.

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