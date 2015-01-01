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أردني يغتصب ابنته 39 مرة وينقل إليها مرض "الإيدز"

منذ 18 دقيقة
أردني يغتصب ابنته 39 مرة وينقل إليها مرض "الإيدز"

أردني يغتصب ابنته 39 مرة وينقل إليها مرض "الإيدز"

كتب: وكالات

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تخلى أب أردني خمسيني عن إنسانيته واغتصب طفلته البالغة من العمر 12 عامًا، ولم يكتف بذلك بل كرر فعلته معها عدة مرات مما نقل إليها مرض الإيدز، منتهكا بذلك طفولة ابنته وبرائتها.

وعندما علمت زوجته بالأمر وعد بعدم تكرار فعلته، ولكنه عاود الاعتداء الجنسي على ابنته، ما أجبرها على الهروب من المنزل وتقديم شكوى ضده لدى إدارة حماية الأسرة، وجرت الملاحقة، حسب موقع "جراءة نيوز" الأردني.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية على الفتاة، التي بلغت من العمر الآن 16 عامًا، تبين أنه نقل إليها مرض الإيدز.

وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية أردنية، نقضت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي أثارت الرأي العام.

استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى الشهود الذي أشار إليهم قرار محكمة التمييز، وأكدوا واقعة اغتصاب ابنة المحكوم.

وقال قرار محكمة الجنايات، الصادر عام 2015، في حينه، أنه تبين نتيجة الفحص الطبي تعرض الفتاة الطفلة للاعتداء الجنسي بشكل متكرر، بالإضافة إلى إصابتها بمرض الإيدز بسبب الاعتداء.

وذكرت محكمة التمييز أن الطفلة أبلغت أمها وأعمامها وخالتها ودار جدها بأفعال والدها قبل عامين من الشكوى.

وأكدت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم، حكمها بالإعدام شنقا للخمسيني لإدانته "بالاغتصاب المقترن بفض البكارة وهتك العرض المكرر 39 مرة" ونقل اليها مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز".

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