رئيس "أمازون" يقدم 5 نصائح لتبدأ إدارة مشروعك بنجاح

قدم جيف بيزوس، الرئيس التنفيذ لشركة "أمازون"، التي بلغ قيمتها السوقية تريليون دولار أمريكي، 5 نصائح لكي يستطيع أي إنسان أن يدير أعماله التجارية بشكل صحيح.

وبلغ بيزوس من العمر 54 عاما، وبدأ في موقع "أمازون" عام 1994 وبدأ كمكتب لبيع الكتب عبر الإنترنت، وكان مكتب صغير بالسنوات الأولى لانطلاق الشركة.

وحول كيفية إدارة نشاط تجاري بشكل ناجح، قال جيف بيزوس:

إبدأ صغيرا

في المراحل الأولى لشركتك أو مشروعك يفضل أن تبدأ بشكل صغير ولا تعتمد على عدد موظفين كبير، فكان بيزوس يقوم في بداية شركته بتقديم الطرود إلى مكتب البريد بنفسه، وبدأ شركته بخمسة موظفين فقط.

اتبع إحساسك

يقول بيزوس في عالم الأعمال إحساسك، والغريزة أهم من جداول البيانات، فإن كان بإمكانك اتخاذ قرار مع التحليل والتفكير، فيجب عليك القيام بذلك.

ولكن لا بد أن تعرف أن في الحياة أهم القرارات التي تتخذها دائما تعتمد علي الغريزة والإحساس.

أذهب للفراش

بالرغم من ازدحام جدول الأعمال، قال بيزوس إنه لا بد وأن يحصل علي ثماني ساعات من النوم كاملة كل ليلة، وأن عملك في الحياة ليس أن تتخذ آلاف القرارات كل يوم.

اصنع جدول أعمال مبكر

قال بيزوس إنه يحب أن تكون اجتماعاته دوما ذات نتيجة مبهرة وقيمة فيحضرها منذ الصباح "العاشرة صباحا"، وحينما تأتي الساعه 5 مساءا يقول إنه "لا يستطيع التفكير في ذلك اليوم مرة أخرى ويؤجل لليوم الآتي في العاشرة صباحا".

فكر للإمام

يؤكد بيزوس أن جميع كبار المديرين التنفيذيين يعملون بنفس الطريقة التي يعمل بها، فهم يعملون في المستقبل، ويعيشون ويفكرون في المستقبل.