بالفيديو| في ذكرى ميلاده.. أشهر "تترات" مسلسلات كتبها الشاعر سيد حجاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي ولد في 23 سبتمبر من عام 1940 بمحافظة الدقهلية.
وتستعرض "الوطن" أشهر أغاني تترات المسلسلات التي كتبها وظلت عالقة في قلوب الجمهور بالوطن العربي:
- مسلسل "بوابة الحلواني" 1992
ألحان : بليغ حمدي- غناء: علي الحجار– تأليف: محفوظ عبدالرحمن– إخراج: إبراهيم الصحن.
- مسلسل "المال والبنون" 1992
ألحان وتوزيع : ياسر عبدالرحمن– غناء: علي الحجار– تأليف: محمد جلال عبدالقوي– إخراج: مجدي أبو عميرة
- مسلسل "الوسية" 1990
ألحان وتوزيع: ياسر عبدالرحمن– غناء: محمد الحلو- تأليف: يسرا السيوي– إخراج: إسماعيل عبدالحافظ
- مسلسل "أرابيسك" 1994
ألحان: عمار الشريعي- غناء: حسن فؤاد– تأليف: أسامة أنور عكاشة- إخراج: جمال عبدالحميد
- مسلسل "ليالي الحلمية" 1987
ألحان: ميشيل المصري– غناء: محمد الحلو– تأليف: أسامة أنور عكاشة- إخراج: إسماعيل عبد الحافظ
- مسلسل "الليل وآخره" 2003
ألحان وتوزيع: ياسر عبدالرحمن– غناء: علي الحجار– تأليف: محمد جلال عبدالقوي– إخراج: رباب حسين
- مسلسل "كناريا وشركاه" 2003
ألحان وتوزيع: ياسر عبدالرحمن– غناء: علي الحجار– تأليف: أسامة أنور عكاشة– إخراج: إسماعيل عبدالحافظ
- مسلسل "البحار مندي" 2002
ألحان وتوزيع: ياسر عبدالرحمن– غناء: حنان ماضي– تأليف: صالح مرسي– إخراج: هاني لاشين
- مسلسل "الأيام" 1979
ألحان: عمار الشريعي– غناء: علي الحجار– تأليف: طه حسين– إخراج: يحيى العلمي
- مسلسل "الحقيقة والسراب" 2003
ألحان وتوزيع: ياسر عبدالرحمن– غناء: مدحت صالح– تأليف: سماح الحريري– إخراج: مجدي أبو عميرة
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