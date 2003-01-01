بالفيديو| في ذكرى ميلاده.. أشهر "تترات" مسلسلات كتبها الشاعر سيد حجاب

بالفيديو| سمير خفاجى يحكي قصة أول لقاء مع سعيد صالح: "قلت له متنفعش"

تاريخٌ فنيٌ حافل، حفره "ملك المسرح"، سمير خفاجى قبل ان يرحل عن عمرٍ ناهز 88 عامًا، بعدما قضى عشرات السنوات في التأليف والإخراج المسرحي، لأكبر وأشهر نجوم