"دعابة" كوميديان تتسبب في 17 حالة طلاق وإنهاء 4 آلاف علاقة

تسبب برنامج يعرض على موقع "نت فليكس" الشهير، للكوميديان الاسكتلندي دانيال سلوس، في إنهاء 4 آلاف حالة ارتباط و17 حالة طلاق.

ويقول الكوميديان الاسكتلندي أن دعابة طرحها خلال 20 دقيقة في برنامجه كانت مسؤولة عن كثير من حالات الطلاق والانفصال، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويذكر أنه تم بث البرنامج على "Netflix" منذ 11 سبتمبر الجاري، أي أن كل هذا العدد من حالات الطلاق والانفصال التي حدثت بسبب البرنامج تمت في 12 يومًا فقط.

والأمر الذي تسبب بكل هذه الحالات هو فكرة الرفيق الروحي، وقال الكوميديان، البالغ من اللعمر 26 عامًا، إنه لا يحب هذه الفكرة، قائلاً إن الرسالة التي يقررها المجتمع هي: "إذا لم تكن مع شخص ما، فأنت محطم، وإذا لم تكن مع شخص ما فأنت غير كامل".

ونتيجة لذلك، أصبحنا نشعر كما لو أننا بحاجة إلى شريك يشعرنا بأننا كاملون، وهذا أدى إلى أن العديد من الأشخاص يستقرون وينتهي بهم الأمر مع الشخص الخطأ.

وانتشرت كلمات دانيال على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتلقى العديد من الرسائل من أشخاص يعبرون فيه عن امتنانهم لتغيير حياتهم.

وقال دانيال في الأسبوع الماضي، لصحيفة "ديلي ريكورد": "إن الدعابة التي استغرقت 20 دقيقة ولم يكن القصد منها أبداً طلاق الأزواج، إنها مجرد تأثير مبهج".