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بالفيديو| تعرف على أصل "الطعمية" وسبب تسميتها

منذ 24 دقيقة
طعمية "فلافل"

طعمية "فلافل"

كتب: حاتم سعيد حسن

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نشرت فضائية "cnn" بالعربي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تقريرا تناول تاريخ وجبة الفلافل "طعمية"، وسبب تسميتها بهذا الاسم وكيف نشأت؟.

ففي بلاد الشام يطلقون عليها "فلافل"، أما في السودان ومصر يطلقون عليها "طعمية"، وفي اليمن يطلق عليها "باقية"، ويتطرق الفيديو لمعنى كلمة "فلافل" فالرواية الأولي تقول إن أصل التسمية هو اللغة القبطية "فا لا فل" ومعناها كثير الفول، والرواية الثانية تقول إن أصل الكلمة يعود إلى "بلبال" في اللغة الأرامية، وهي بمعنى "الشيء المستدير"، وبهذا يكون المجموع "أكثر من واحدة" هو الفلافل.

وعن أصل الوجبة، تقول الرواية المصرية إن الأقباط جهزوها بديلا عن اللحوم في أوقات الصوم، منذ ما يقارب 1000 عام، وعن طريق مدينة الإسكندرية انطلقت إلى بلاد الشام، وتم استبدال الفول بالحمص، وصارت "الفلافل" معروفة بجميع أنحاء العالم ومن الأطباق الرئيسية في أي مائدة عربية.

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