رجل يلقي بابنه الرضيع من الطابق السابع ويقفز خلفه

صورة أرشيفية
قالت شرطة برلين الألمانية، إن "رجلا يبلغ من العمر 23 عاما ألقى بابنه الرضيع من شرفة الطابق السابع من مبنى سكني مرتفع، قبل أن يقفز وراءه، ليلقى الاثنان حتفهما".
وقالت الشرطة، الجمعة، إن "الرجل الذي لم يكشف عن اسمه كان يعاني من مشاكل نفسية".
وأحد المارة أبلغ الشرطة بعدما عثر على جثتي الرجل والرضيع "9 أشهر"، في وقت متأخر من الخميس في حي فريدريشسفيلده بالعاصمة الألمانية.
وذكرت الشرطة أن والدة الرضيع لم تكن حاضرة وقت وقوع الحادث، وتتلقى حاليا استشارت نفسية.
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