آخر الأخبار

بالفيديو| تعرف على أصل "الطعمية" وسبب تسميتها

بالفيديو| تعرف على أصل "الطعمية" وسبب تسميتها

رجل يلقي بابنه الرضيع من الطابق السابع ويقفز خلفه

رجل يلقي بابنه الرضيع من الطابق السابع ويقفز خلفه

اكتشاف أنماط دقيقة لحركة النجوم التي تشبه الشمس

اكتشاف أنماط دقيقة لحركة النجوم التي تشبه الشمس

في اليوم العالمي للـ"زهايمر".. دراسات تتوقع تضاعف عدد المصابين في 2060

في اليوم العالمي للـ"زهايمر".. دراسات تتوقع تضاعف عدد المصابين في 2060

رجل يلقي بابنه الرضيع من الطابق السابع ويقفز خلفه

منذ 38 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

«التوربينات الألمانية».. تبث الحياة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف

«التوربينات الألمانية».. تبث الحياة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف

أب يقتل طفله بالخرطوش بطريق الخطأ في الشرقية

أب يقتل طفله بالخرطوش بطريق الخطأ في الشرقية

في مشاجرة مع زوجته.. أب يقتل طفله الرضيع "رفعه في الهواء فسقط أرضا"

في مشاجرة مع زوجته.. أب يقتل طفله الرضيع "رفعه في الهواء فسقط أرضا"

بعد يوم من الزفاف.. رجل يقتل زوجة ابنه و5 آخرين ثم ينتحر

بعد يوم من الزفاف.. رجل يقتل زوجة ابنه و5 آخرين ثم ينتحر

قالت شرطة برلين الألمانية، إن "رجلا يبلغ من العمر 23 عاما ألقى بابنه الرضيع من شرفة الطابق السابع من مبنى سكني مرتفع، قبل أن يقفز وراءه، ليلقى الاثنان حتفهما".

وقالت الشرطة، الجمعة، إن "الرجل الذي لم يكشف عن اسمه كان يعاني من مشاكل نفسية".

وأحد المارة أبلغ الشرطة بعدما عثر على جثتي الرجل والرضيع "9 أشهر"، في وقت متأخر من الخميس في حي فريدريشسفيلده بالعاصمة الألمانية.

 وذكرت الشرطة أن والدة الرضيع لم تكن حاضرة وقت وقوع الحادث، وتتلقى حاليا استشارت نفسية.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

ارتكب رجل أمريكي وصديقته جريمة مروعة عندما شنق الرجل إمرأة حامل وشقت صديقته بطنها وأخرجت الجنين منها.شارتكب رجل أمريكي
بالفيديو| سمير خفاجى يحكي قصة أول لقاء مع سعيد صالح: "قلت له متنفعش"

بالفيديو| سمير خفاجى يحكي قصة أول لقاء مع سعيد صالح: "قلت له متنفعش"

تاريخٌ فنيٌ حافل، حفره "ملك المسرح"، سمير خفاجى قبل ان يرحل عن عمرٍ ناهز 88 عامًا، بعدما قضى عشرات السنوات في التأليف والإخراج المسرحي، لأكبر وأشهر نجوم
سمير خفاجى يكشف في حوار سابق لـ"الوطن" سبب عدم زواجه: لست نادما

سمير خفاجى يكشف في حوار سابق لـ"الوطن" سبب عدم زواجه: لست نادما

رحل اليوم المؤلف والمنتج الكبير سمير خفاجي، الذي يعتبر من عمالقة صناع الكوميديا في العالم العربي
بالفيديو| أكثر مسرحية يحبها سمير خفاجى لعادل إمام.. "مش من تأليفه"

بالفيديو| أكثر مسرحية يحبها سمير خفاجى لعادل إمام.. "مش من تأليفه"

علاقة وطيدة ممتدة لعشرات السنوات، جمعت بين الزعيم عادل إمام، المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى، الذي فارق الحياة بعد صراعٍ مع المرض، عن عمرٍ يناهز 88 عامًا
بالفيديو| بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا

بالفيديو| بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا

بالفيديو| بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا