بالصور| سخرية "مواقع التواصل" من بداية العام الدراسي

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اليوم AM 06:42
عودة المدارس

عودة المدارس

كتب: حاتم سعيد حسن

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ينطلق العام الدراسي الجديد، صباح اليوم السبت 22 سبتمبر، ويمثل هذا اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، فكل منهم يرى اليوم بوجهة نظر مختلفة.

وعن الطلاب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، بعض الصور الكوميدية "comic"، تتعلق بعودة الدراسة، لم تخلوا من سخرية واضحة.

ويستعرض "الوطن" فيما يلي أبرز الصور الكوميدية التي تم تداولها وتتهكم على أحوال الطلاب في العاك الدراسي الجديد:

 

 

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