مقابل 50 دولارا للساعة.. شركة تبحث عن متطوّعين لتجربة الماريجوانا

عرضت شركة تسويق في "تورنتو" إعلانا قصيرا تعلن فيه حاجتها لمتطوّعين لتجربة أنواع جديدة من القنب الهندي بمعاش جيّد، فتلقت مئات الطلبات في خلال بضعة أيام، ما أثار حالة من "الارتباك الكبير" عند القائمين على التوظيف.

فقبل شهر من دخول تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه حيزّ التنفيذ، لفت هذا الإعلان عن وظيفة بداوم جزئي في شركة "آهلوت" اهتمام كثيرين، فالشركة تعرض على ستة "متطوعين" أن تدفع لهم 50 دولارا في الساعة خلال دوام لا يتخطى 12 ساعة شهريا، لتجربة أنواع جديدة من الماريجوانا.

ووفقا لموقع "النهار" سرعان ما تلقت الشركة وابلا من الطلبات تخطت الخمسمائة، ما أثار حالة من الارتباك في أوساط المجموعة، بحسب ما أفادت هذه الأخيرة على حسابها في "تويتر".

واشترطت الشركة على المتقدمين أن يكونوا من سكان كندا البالغين، ويكون لهم إن أمكن اهتمام مثبّت بالقنب الهندي، فضلاً عن القدرة على التمييز بين الأنواع المختلفة التي قد تكون الفروقات بينها بسيطة.