جريمة مروعة.. عاملة بمركز رعاية تطعن 3 أطفال رضع وبالغيّن

أقدمت عاملة في مركز لرعاية الأطفال بمنزل خاص في مدينة نيويورك، على طعن 3 أطفال رضع وبالغين اثنين، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة، وفق ما أفادت به الشرطة في المدينة.

ووفقا لـ "سكاي نيوز"، ذكر متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك، أن الحادث وقع في المنزل بمنطقة كوينز فى حوالى الساعة 03:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت الشرطة أن العاملة طعنت بنتين وولدا بالإضافة إلى رجل يعتقد أنه أب لأحد الأطفال وزميلة لها في العمل.

وتراوحت أعمار الأطفال بين 3 أيام وشهر واحد، ويرقد أحد الأطفال الرضع في مستشفى محلي في حالة خطيرة، وأصابت المشتبه بها نفسها بجروح في المعصمين وقد تم احتجازها وقالت الشرطة أنها في حالة مستقرة.

وذكرت الشرطة أن كلا البالغين اللذين تعرضا للطعن يعيشان في المنزل، لكن لم يتضح ما إذا كان أي من الأطفال مدرجين ضمن من تشملهم الرعاية بالمركز، فيما لم يتضح على الفور سبب مهاجمة الضحايا.