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بالفيديو| كيف أقنع سمير خفاجي شادية بـ"ريا وسكينة" بمكالمة تليفون؟

اليوم AM 05:21
سمير خفاجى

سمير خفاجى

كتب: عبدالرحمن قناوي

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سمير خفاجى، صاحب "ساعة لقلبك" و"بودي جارد" و"ريا وسكينة"، صانع النجوم الذي اكتشف العشرات منهم وصقلهم ووضعهم على أول الطريق الذي صعدوا به إلى فلك النجومية والشهرة، رحل عن عمرٍ ناهز 88 عاما، إلا أنه أبى أن يرحل قبل أن يفتح خزائن أسرار احتفظ بها عشرات السنوات في صندوقه الأسود.

خفاجى في حوارٍ سابق لـ"الوطن" كشف عن كواليس المسرحية التي وقفت فيها الفنانة الراحلة شادية على خشبة المسرح لمرةٍ وحيدة في حياتها "ريا وسكينة"، حيث قال إن "ما لا يعرفه أحد، أن البطولة كانت فى البداية لشويكار وسهير البابلى".

وفي مذكراته التي رواها مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة "النهار"، أوضح خفاجي أن "الفكرة جاءته بالصدفة، حين كان يسهر في منزل شويكار بصحبة سهير البابلي، وأثناء حوار ثلاثتهم طلبتا منه تقديم عملٍا مسرحيٍا يجمعهما سويًا"، ليرد مازحًا: "اعملكم إيه يعني؟ ريا وسكينة؟" لتختمر الفكرة في رأسه في وقتها، ويقرر تقديم العمل بهما.

اعتذار سهير البابلي في البداية بسبب ارتباطها بأحد المسلسلات، دفع المنتج الكبير لعرض الدور على الفنانة شادية، قائلًا: "أقنعتها بتليفون واحد"، حيث استغربت في البداية، إلا أنه طالبها بقراءة النص أولًا، وأتت شادية لمنزل خفاجى، وقرأت النص وأبدت موافقتها على الفور.

يواصل "ملك المسرح" حديثه عن المسرحية التي اعتذرت عنها شويكار وعادت سهير البابلي لتشارك شادية بطولتها "قالولي بيتك هيخرب، وهتتعرض مرة واحدة"، إلا أنها حققت نجاحًا منقطع النظير، وظلت تعرض على المسرح لمدة عامين، منذ 1984 وحتى 1986، قبل اعتزال شادية بعامين، وأصبحت أحد العلامات الخالدة في تاريخ المسرح المصري.

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