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فيديو| بـ"مسدس لعبة".. لص يسطو على مصرف في الكويت ويهرب

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"بمسدس لعبة".. لص يسطو على مصرف في الكويت ويهرب

"بمسدس لعبة".. لص يسطو على مصرف في الكويت ويهرب

كتب: وكالات

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في حادث فريد من نوعه، نفذ لص عملية سطو مسلح على بنك كويتي بمسدس "لعبة".

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن المجهول الذي سطا على فرع بنك الخليج في منطقة النقرة متنكرًا بزي امرأة منتقبة، كان يحمل سلاحا مزيفًا هو عبارة عن "مسدس أطفال".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن اللص المجهول هدد العاملين في المصرف بسلاحه المزيف، وتمكن من سرقة 4 آلاف دينار قبل أن يلوذ بالفرار.

ونقلت الصحف الكويتية عن مصدر أمني، أن رجال المباحث عملوا مع إدارة البنك على تفريغ محتويات كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للبنك، وأظهرت أن الجاني كان يتحدث بالعربية، قائلًا: "أدوني الفلوس واللي يلحقني حفجّر نفسي".

كما أصدر البنك، بيانا قال فيه، إنه "دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين، يؤكد البنك حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا".

 

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