سمير خفاجى يكشف في حوار سابق لـ"الوطن" سبب عدم زواجه: لست نادما

سمير خفاجي
رحل اليوم المؤلف والمنتج الكبير سمير خفاجى، الذي يعتبر من عمالقة صناع الكوميديا في العالم العربي، عن عمر ناهز 88 عاما.
في عام 2104، أجرت "الوطن" حوارًا مع خفاجى، حيث كشف العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية ومن ضمن الموضوعات التي تحدث عنها كان عدم زواجه.
وإلى نص الحوار:
صوت مميز وأداء متزن، واتقان لعدد من اللغات الأجنبية، وغيرها من الأشياء التي ميزت الفنان الكبير جميل راتب الشهير بـ"جدو أبو الفضل" في مسلسل يوميات ونيس، الرجل ال
ارتكب رجل أمريكي وصديقته جريمة مروعة عندما شنق الرجل إمرأة حامل وشقت صديقته بطنها وأخرجت الجنين منها.شارتكب رجل أمريكي
نشر هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب فيديو له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يوجه فيه رساله للجمهور ويكشف أخر وصية للفنان الراحل.
في لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث الفنان جميل راتب عن صداقته للفنان انتوني كوين وبأن بداية علاقتهما كانت في فيلم "لورانس العرب Lawrence
رحل عن عالمنا اليوم النجم العالمي جميل راتب، صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا، أحد عمالقة السينما المصرية والعالمية.
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