سمير خفاجى يكشف في حوار سابق لـ"الوطن" سبب عدم زواجه: لست نادما

رحل اليوم المؤلف والمنتج الكبير سمير خفاجى، الذي يعتبر من عمالقة صناع الكوميديا في العالم العربي، عن عمر ناهز 88 عاما.

في عام 2104، أجرت "الوطن" حوارًا مع خفاجى، حيث كشف العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية ومن ضمن الموضوعات التي تحدث عنها كان عدم زواجه.

وإلى نص الحوار: