دراسة: أدمغة البشر تنجذب "طبيعيا" إلى الكسل

أرجعت دراسة كندية السبب في كسل البعض والعزوف عن مزاولة أى نشاط حركي، إلى مخ الإنسان، حيث تميل الأدمغة إلى الانجذاب إلى السلوكيات المستقرة الخاملة بعض الشيء.

وأشارت النتائج - التي قادها فريق من الباحثين فى جامعة (كولومبيا) البريطانية (UBC) فى كندا - إلى أن "أدمغتنا يمكن أن تكون ببساطة مصممة لتفضيل الاستلقاء على الأريكة، لتجد أدمغة البشر صعوبة ومشقة فى الإقدام على مزاولة نشاط حركى وتميل إلى الاسترخاء".

وقال الباحث "ماثيو بويسجونتييه "، في جامعة (كولومبيا) البريطانية "عرفنا من الدراسات السابقة أن الأشخاص الأسرع فى تجنب السلوكيات المستقرة والتحرك نحو السلوكيات النشطة، إلا أن ما توصلنا إليه فى هذه الدراسة يثير الكثير من الدهشة، حيث تبين أن تجنب ممارسة أي نشاط حركي والتمتع بالخمول يأتي بتبعات باهظة تزيد من زيادة نشاط مراكز المخ بصورة مجهدة، كما تشير نتائجنا إلى أن دماغنا ينجذب بشكل متكرر إلى السلوكيات المستقرة".