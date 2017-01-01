لهذا السبب تظاهر أحد مستخدمي "إنستجرام" بالموت: "شيء جديد ومسلي"

يسعى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكبر عدد من المتابعين، ما قد يوحي إليهم بأفكار تبدو غريبة لتحقيق هذا الهدف.

وذكر موقع engadget أن أحد مستخدمي "إنستجرام"، ويدعى أحمد سيمرين، يبلغ من العمر 15 عاما، استطاع أن يحدث نقلة في عدد متابعيه على "إنستجرام" بحيلة نفذها عام 2017، جعلته يحصل على نسبة تفاعل كتلك التي تشهدها حسابات المشاهير.

والتقط سيمرين صورة له برفقة أحد أصدقائه، الصورة في حد ذاتها كانت تقليدية، إلا أن السر كان يكمن في التعليقات على الصورة، إذ يلاحظ من ينظر إلى الصورة عدد كبير من التعليقات تطلب الرحمة لسيمرين الذي توفي لتوه، فهناك من يقول له "ارقد في سلام"، وآخر يقول "سنفتقدك كثيرا"، وثالث "لقد رحلت عنا في سن صغير جدا"، وفقا لـ"سبوتنك".

بالطبع لم يتوف سيمرين، لكنه رأى أنه من المسلي أن يطلب من أصحاب حسابات كثيرة أن يتركوا تلك التعليقات على صورته والتي تؤكد جميعها وفاته، حيث أرسل إلى عدد من معارفه يطلب منهم أن تركوا تعليقات على صورته من شأنها خداع حبيبته السابقة بأنه قد مات.

أصبحت صورة سيمرين من بين المواضيع الأكثر رواجا على "تويتر" في فترة قصيرة، وفي غضون أسبوع واحد زار صفحته 316 ألف مستخدم، وصرح سيمرين بعد نجاحه في تحقيق تلك الشعبية بأنه لا يجد حرجا في فعل شيء جديد ومسلي، فالناس اليوم يفعلون أي شيء ليصبحوا مشاهير.