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بالفيديو| بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا

منذ 8 دقيقة
بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا

بعد افتراسه حصانها الصغير.. عجوز تثأر من تمساح في أمريكا

كتب: وكالات

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ثأرت عجوز أميركية تدعى جودي كوشران، الاثنين، من تمساح فتك، قبل 3 أعوام، بحصانها الصغير والمحبوب في مزرعة بولاية تكساس.

ورصد مقطع فيديو، نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، لحظة إطلاق العجوز رصاصة بين عيني التمساح، الذي يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ونصف المتر، ويزن أكثر من 260 كيلوجراما، وذلك بمساعدة زوج ابنتها، الذي كان يحاول سحبه خارج الماء لإيضاح الرؤية.

 وقال المصدر إن كوشران، التي تبلغ من العمر 73 عاما وتعيش في بلدة ليفينغستون، أثارت اهتماما دوليا هذا الأسبوع بعد الحادث الذي أقدمت عليه، مشيرا إلى أن الأمر لاقى الكثير من الانتقادات من داخل وخارج البلاد.

وذكرت كوشران، صباح يوم الخميس "تلقيت الكثير من التعليقات السلبية والعديد من الاتصالات الهاتفية في منزلي ومكتبي.. بعض الأشخاص كانوا إيجابيين وآخرون هددوني بالقتل".

وذكرت العجوز الأميركية "لا يعلم المنتقدون أنني حصلت على إذن من السلطة لقتل التمساح"، وتابعت قائلة "حصلت على تصريح من الولاية لإطلاق النار على التمساح، وهذه الفترة تعرف بموسم الصيد وتمتد من 10 إلى 30 سبتمبر".

وتابعت "الآن توقفت عن الرد على المكالمات الهاتفية.. انتهيت من هذا الموضوع".

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