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بالفيديو| سائق يقفز من فوق جسر هربا من اختبار المخدرات

اليوم AM 04:22
لقطة من المقطع

لقطة من المقطع

كتب: وكالات

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قرر سائق صيني الهرب من الخضوع لاختبار القيادة تحت تأثير الكحول، بالقفز من فوق الجسر الذي أوقف عليه سيارته.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة جيانجسو الصينية، الرجل وهو يترجل من سيارته على جانب الطريق، بعد أن شاهد رجال الشرطة يجرون اختبار القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يقفز من فوق الجسر، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وتعرض الرجل لكسر في الساق، وأخبر رجال الشرطة الذين وجدوه تحت الجسر، أنه شرب الكحول في الليلة السابقة، وخشي أن يفشل في تجاوز الاختبار.

والغريب في الأمر، أن الفحوصات التي خضع لها المريض في المستشفى، أظهرت خلو دمه من أي أثر للمواد الكحولية.

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