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لص يسطو على مطعم بيتزا مستخدما "حقنة"

منذ 28 دقيقة
لص يسطو على مطعم بيتزا متسلحًا بـ"حقنة"

لص يسطو على مطعم بيتزا متسلحًا بـ"حقنة"

كتب: وكالات

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ضبطت الشرطة البريطانية، لصًا سطا على مطعم للبيتزا، مستخدمًا "إبرة حقن"،  لتهديد العاملين في المتجر.

وكانت الواقعة في أحد فروع سلسلة مطعم شهير بمانشستر مساء الإثنين الماضي.

وأوضح شهود عيان، أن المتهم شاب في الثلاثينيات من العمر، تمكن من الفرار ومعه مبلغًا من المال، ولم يصب أيًا من العاملين في المطعم بأذى، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وقالت شرطة مانشستر، إنها قبضت لاحقًا على الجاني، ووجهت له تهمة السطو المسلح على المطعم، وتبين أنه مطلوب في مجموعة من القضايا ذات الصلة.

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