بالفيديو| "مشهد نادر".. عناكب تصنع شبكة بطول 300 متر

في مشهد نادر، تداوله المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صنعت مجموعة من العناكب شبكة كثيفة طولها 300 متر في منطقة ساحلية بمدينة أيتوليكو اليونانية.

ووفقًا للخبراء، فإن زيادة درجات الحرارة والرطوبة وازدياد أعداد البعوض خلقت ظروفًا ملائمة لتكاثر العناكب في المنطقة، بحسب "سبوتنيك".