بالفيديو| "مشهد نادر".. عناكب تصنع شبكة بطول 300 متر

لقطة من المقطع
في مشهد نادر، تداوله المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صنعت مجموعة من العناكب شبكة كثيفة طولها 300 متر في منطقة ساحلية بمدينة أيتوليكو اليونانية.
ووفقًا للخبراء، فإن زيادة درجات الحرارة والرطوبة وازدياد أعداد البعوض خلقت ظروفًا ملائمة لتكاثر العناكب في المنطقة، بحسب "سبوتنيك".
صوت مميز وأداء متزن، واتقان لعدد من اللغات الأجنبية، وغيرها من الأشياء التي ميزت الفنان الكبير جميل راتب الشهير بـ"جدو أبو الفضل" في مسلسل يوميات ونيس، الرجل ال
ارتكب رجل أمريكي وصديقته جريمة مروعة عندما شنق الرجل إمرأة حامل وشقت صديقته بطنها وأخرجت الجنين منها.شارتكب رجل أمريكي
نشر هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب فيديو له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يوجه فيه رساله للجمهور ويكشف أخر وصية للفنان الراحل.
في لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث الفنان جميل راتب عن صداقته للفنان انتوني كوين وبأن بداية علاقتهما كانت في فيلم "لورانس العرب Lawrence
حصل الممثل " بيتر دينكلاج" علي جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Game of Thrones".
تعليقات الفيسبوك