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دراسة بريطانية صادمة: الزبادي يحتوي على سكر أكثر من المشروبات الغازية

منذ 50 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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نبهت دراسة حديثة من أن بعض أنواع الزبادي قد تحتوي على كمية من السكر أكثر مما تحويه مشروبات المياه الغازية، على الرغم من اعتبارها "صحية".

وكان ذلك بعد دراسة أجريت على حوالي 900 نوع من الزبادي المعروضة للبيع في المحلات التجارية في المملكة المتحدة.

واكتشف البحث الذي أجرته جامعة لديز، أن الزبادي العضوي كان من أكثر الأنواع احتواء على السكر، حيث تصنف المنتجات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل 100 جرام بأنها منخفضة السكريات، في حين أن المنتجات التي تحتوي 22.5 جم من السكر لكل 100 جم تعتبر عالية السكر، بحيث يمكن تصنيف الزبادي الطبيعي واليوناني على أنها من الأنواع منخفضة السكر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وجاءت الدراسة التي نشرتها "BMJ Open"، في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولو الصحة الحكوميون بتشجيع الشركات المصنعة على خفض كمية السكر المستهلكة من قبل العامة.

ومن المستغرب أن تحتوي حلويات الزبادي على معظم أنواع السكر بمعدل 16 جم لكل 100 جم، وقد تضمنت هذه الكمية من السكر أيضا بعض المنتجات التي لا تحتوي على الزبادي مثل موس الشوكولاتة والكراميل.

وكان الزبادي العضوي ثاني أكبر المنتجات المحلاة بالسكريات باحتوائه على 13.1 غم سكر لكل 100 غم.

كما وجدت الدراسة، أن زبادي الأطفال يحتوي على 10.8 جم لكل 100 جم، أي ما يعادل أكثر من اثنين من مكعبات السكر، مقارنة بـ9 جم سكر في 100 جم من الكوكا كولا.

وتوصي هيئة الصحة الوطنية، بألا تزيد كمية السكر اليومية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، عن 19 جم من السكر أو 5 مكعبات سكر في اليوم، وينصح بألا يتجاوز استهلاك الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات، 24 جم من السكر يوميا، بينما لا ينصح البالغون بتجاوز استهلاك 30 جم من السكر يوميًا.

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