آخر الأخبار

"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

فيديو| الفنان جميل راتب مع محمد صبحي في حلقة خاصة.. سنبل يعود من جديد

فيديو| الفنان جميل راتب مع محمد صبحي في حلقة خاصة.. سنبل يعود من جديد

"الموز" يكشف هوية لص صيني حيّر الشرطة

"الموز" يكشف هوية لص صيني حيّر الشرطة

من واقع "30".. شهادة أحمد خالد توفيق في مشروع روايات مصرية للجيب

من واقع "30".. شهادة أحمد خالد توفيق في مشروع روايات مصرية للجيب

"الموز" يكشف هوية لص صيني حيّر الشرطة

منذ 37 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالفيديو| لص يطلق النار على نفسه خلال مطاردة الشرطة له

بالفيديو| لص يطلق النار على نفسه خلال مطاردة الشرطة له

بالفيديو| أغبى لص في العالم في عملية سطو مسلح فاشلة

بالفيديو| أغبى لص في العالم في عملية سطو مسلح فاشلة

بالفيديو| كلب يلقي القبض على لص سرق سيارة

بالفيديو| كلب يلقي القبض على لص سرق سيارة

أحمد خالد موسى: "لص بغداد" سيكون الأضخم إنتاجا في تاريخ السينما

أحمد خالد موسى: "لص بغداد" سيكون الأضخم إنتاجا في تاريخ السينما

بعد الكثير من البحث، تمكنت الشرطة من القبض على لص سرق ثلاثة منازل قروية في ضواحي مدينة شنجهاي شرقي الصين بفضل "الموز".

وواجهت الشرطة في البداية صعوبات جمة في العثور على اللص الذي سرق 3 منازل في ضواحي المدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي 10 آلاف ين، حوالي 1500 دولار، لعدم وجود عدد كاف من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة للمنطقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكانت المفارقة عندما تذكر واحدا من ضحايا اللص أنه فقد الموز من طاولة العشاء التي كان قد حضرها قبل وقوع السرقة. وقامت الشرطة بالتمعن في بيانات كاميرات المراقبة المتوفرة، وعثرت على فيديو لرجل يركب دراجة كهربائية "سكوتر كهربائي"، ويأكل الموز بنهم، بالقرب من المكان الذي وقعت فيه السرقة وبعد وقت قصير منها.

وتعرف عناصر الشرطة على شخصية اللص في أحد مقاهي الإنترنت في المدينة، وألقوا القبض عليه واعترف بالسرقة، وعلل السبب بأن لديه مشاكل في العثور على عمل وهو بحاجة للمال.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| هذا ما قاله جميل راتب عن الموت قبل وفاته

بالفيديو| هذا ما قاله جميل راتب عن الموت قبل وفاته

صوت مميز وأداء متزن، واتقان لعدد من اللغات الأجنبية، وغيرها من الأشياء التي ميزت الفنان الكبير جميل راتب الشهير بـ"جدو أبو الفضل" في مسلسل يوميات ونيس، الرجل ال
بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

ارتكب رجل أمريكي وصديقته جريمة مروعة عندما شنق الرجل إمرأة حامل وشقت صديقته بطنها وأخرجت الجنين منها.شارتكب رجل أمريكي
تعرف على وصية الفنان الراحل جميل راتب قبل وفاته

تعرف على وصية الفنان الراحل جميل راتب قبل وفاته

نشر هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب فيديو له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يوجه فيه رساله للجمهور ويكشف أخر وصية للفنان الراحل.
بالفيديو| جميل راتب يتحدث عن علاقته بالفنان العالمي أنتوني كوين

بالفيديو| جميل راتب يتحدث عن علاقته بالفنان العالمي أنتوني كوين

في لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث الفنان جميل راتب عن صداقته للفنان انتوني كوين وبأن بداية علاقتهما كانت في فيلم "لورانس العرب Lawrence
أبرز معلومات عن أشهر قزم في العالم "بيتر دينكلاج": داهية مملكة العروش

أبرز معلومات عن أشهر قزم في العالم "بيتر دينكلاج": داهية مملكة العروش

حصل الممثل " بيتر دينكلاج" علي جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Game of Thrones".