"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

في موقف فريد من نوعه، التقى البريطانيان إيريك وإيلين بعد أن افترقا لمدة 60 عاما بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، لتبدأ مع لقائهما قصة حب نادرة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن إيريك كان يبلغ من العمر سبع سنوات فقط عندما وقع في حب إيلين، صديقة أخته المقربة.

وحاول الطفل إخفاء مشاعره البريئة، إلا أن أمه لاحظت مشاعره تجاه إيلين، وقررت لصغر سنهما منعه من اللقاء بها، وفقد إيريك الاتصال مع إيلين بعد فترة المدرسة، وفرقتهما الحياة لما يقارب 60 عاما.

وبعدما عثرا على بعضهما في شبكات التواصل الاجتماعي، وبدأت الاتصالات بينهما من جديد، يقول إيريك: "لولا شبكة فيسبوك لم نكن لنعثر على بعضنا البعض".

وتجددت علاقة إيريك ومحبوبة طفولته، ليعيدا بناء علاقة وثيقة، إذ قررا الزواج بعد مضي بعض الوقت، ولم يجدا لمثل هذا الحدث مكانا أفضل من المدرسة التي جمعتهما طفلين، والتي تحول مبناها منذ سنين لقاعات مخصصة للمناسبات الاجتماعية المختلفة.