آخر الأخبار

"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

فيديو| الفنان جميل راتب مع محمد صبحي في حلقة خاصة.. سنبل يعود من جديد

فيديو| الفنان جميل راتب مع محمد صبحي في حلقة خاصة.. سنبل يعود من جديد

"الموز" يكشف هوية لص صيني حيّر الشرطة

"الموز" يكشف هوية لص صيني حيّر الشرطة

من واقع "30".. شهادة أحمد خالد توفيق في مشروع روايات مصرية للجيب

من واقع "30".. شهادة أحمد خالد توفيق في مشروع روايات مصرية للجيب

"فيسبوك" يجمع شمل عاشقين افترقا قبل 60 عاما

منذ 31 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالصور| عاشقان يتقمصان شخصيات الفيلم الرومانسي

بالصور| عاشقان يتقمصان شخصيات الفيلم الرومانسي "the notebook" احتفالا بالخطوبة

صور| على غرار "الجميلة والوحش".. قصة حب بين رضيعة وكلب شرس

صور| على غرار "الجميلة والوحش".. قصة حب بين رضيعة وكلب شرس

"حبيبي دائما" قصة حب جمعت نور الشريف وبوسي في السينما والواقع

"حبيبي دائما" قصة حب جمعت نور الشريف وبوسي في السينما والواقع

الطفلة "هَنا" و"البينج بونج".. قصة حب بدأت بالصدفة وانتهت بفضية العالم

الطفلة "هَنا" و"البينج بونج".. قصة حب بدأت بالصدفة وانتهت بفضية العالم

في موقف فريد من نوعه، التقى البريطانيان إيريك وإيلين بعد أن افترقا لمدة 60 عاما بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، لتبدأ مع لقائهما قصة حب نادرة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن إيريك كان يبلغ من العمر سبع سنوات فقط عندما وقع في حب إيلين، صديقة أخته المقربة.

وحاول الطفل إخفاء مشاعره البريئة، إلا أن أمه لاحظت مشاعره تجاه إيلين، وقررت لصغر سنهما منعه من اللقاء بها، وفقد إيريك الاتصال مع إيلين بعد فترة المدرسة، وفرقتهما الحياة لما يقارب 60 عاما.

وبعدما عثرا على بعضهما في شبكات التواصل الاجتماعي، وبدأت الاتصالات بينهما من جديد، يقول إيريك: "لولا شبكة فيسبوك لم نكن لنعثر على بعضنا البعض".

وتجددت علاقة إيريك ومحبوبة طفولته، ليعيدا بناء علاقة وثيقة، إذ قررا الزواج بعد مضي بعض الوقت، ولم يجدا لمثل هذا الحدث مكانا أفضل من المدرسة التي جمعتهما طفلين، والتي تحول مبناها منذ سنين لقاعات مخصصة للمناسبات الاجتماعية المختلفة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| هذا ما قاله جميل راتب عن الموت قبل وفاته

بالفيديو| هذا ما قاله جميل راتب عن الموت قبل وفاته

صوت مميز وأداء متزن، واتقان لعدد من اللغات الأجنبية، وغيرها من الأشياء التي ميزت الفنان الكبير جميل راتب الشهير بـ"جدو أبو الفضل" في مسلسل يوميات ونيس، الرجل ال
بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

بالصور| يشنقان سيدة حامل ويشقان بطنها ويخرجان الجنين: "هذا طفلنا"

ارتكب رجل أمريكي وصديقته جريمة مروعة عندما شنق الرجل إمرأة حامل وشقت صديقته بطنها وأخرجت الجنين منها.شارتكب رجل أمريكي
تعرف على وصية الفنان الراحل جميل راتب قبل وفاته

تعرف على وصية الفنان الراحل جميل راتب قبل وفاته

نشر هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب فيديو له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يوجه فيه رساله للجمهور ويكشف أخر وصية للفنان الراحل.
بالفيديو| جميل راتب يتحدث عن علاقته بالفنان العالمي أنتوني كوين

بالفيديو| جميل راتب يتحدث عن علاقته بالفنان العالمي أنتوني كوين

في لقاءه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث الفنان جميل راتب عن صداقته للفنان انتوني كوين وبأن بداية علاقتهما كانت في فيلم "لورانس العرب Lawrence
أبرز معلومات عن أشهر قزم في العالم "بيتر دينكلاج": داهية مملكة العروش

أبرز معلومات عن أشهر قزم في العالم "بيتر دينكلاج": داهية مملكة العروش

حصل الممثل " بيتر دينكلاج" علي جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Game of Thrones".