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فيديو| الفنان جميل راتب مع محمد صبحي في حلقة خاصة.. سنبل يعود من جديد

منذ 27 دقيقة
لقطة من الحلقة

لقطة من الحلقة

كتب: رامي الجزيري

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"وداعا جميل راتب.. أبي الحبيب وصديقي الحميم وفناني المفضل".. بتلك الكلمات البسيطة وصف الفنان محمد صبحي، حالة الحزن الموجودة بداخله لرحيل الفنان جميل راتب، لتعكس حالة الحب والتقارب التي تجمعهم خلف الكاميرات كما هي واضحة لنا في الكثير من الأعمال التي ستظل خالدة في أذهان محبيهم، وكانت هدفها حث المجتمع على التمسك بالأخلاق والقيم الجميلة.

وظهر الفنانان في برنامج "أعزائي المشاهدين مافيش مشكلة خالص"، والذي كان يقدمه الفنان محمد صبحي عبر فضائية "CBC"، في حلقة بعنوان "سنبل يعود من جديد مع الإعلامية مفيدة شيحة".

وظهر الفنان الراحل جميل راتب في الحلقة بشخصية "لطفي"، التي جسدها في مسلسل رحلة المليون، كما ظهر الفنان محمد صبحي، بشخصية سنبل التي جسدها في نفس المسلسل، وكانت الكوميديا غالبة على الحوار.

 

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