بعد نقاش حاد.. مراهق يطعن والدته 11 مرة

مراهق يطعن والدته 11 مرة بعد نقاش بينهما
اعتقلت السلطات الأمريكية في ولاية "جورجيا" فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، الأربعاء، بتهمة طعن أمه 11 مرة في هجوم تركها في حالة حرجة.
وقال رئيس الشرطة كيث بيسنيل، إن بيتون كوك جونيورز دخل في نقاش مع والدته تامي لي واتسون طوال ليلة الثلاثاء في منزلهما غربي "أتلانتا"، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.
وقبل وقت قصير من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، قال بيسنيل إن كوك هاجم واتسون بسكين مطبخ وهي مستلقية، ووجهت إليه تهمة الاعتداء المشدد والعنف والقسوة أمام الأطفال.
وأخبر بيسنيل وسائل الإعلام إنه كان هناك طفلين آخرين يبلغان من العمر 12 و10 سنوات داخل المنزل في ذلك الوقت.
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