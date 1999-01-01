بالفيديو| في ذكرى وفاتها.. تحية كاريوكا تروي ذكرياتها مع الفن والحب

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي فارقت الحياة في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر ناهز 80 عاما.

وتعتبر الفنانة تحية كاريوكا من أهم فنانين الاستعراض في مصر، وحققت نجاحا كبيرا في السينما المصرية كممثلة، فشاركت الفنان الكبير نجيب الريحاني بطولة فيلم "لعبة الست" عام 1946، وقامت ببطولة فيلم "شباب امرأة" عام 1956 أمام الفنان شكري سرحان، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

ويستعرض "الوطن" ما قالته الفنانة تحية كاريوكا عن بداياتها وذكرياتها في لقاء مسجل مع الفنانة صفاء أبو السعود.

- قالت الفنانة تحية كاريوكا إنها منذ طفولتها كانت عاشقة للرقص، وإنها أول مرة قامت بالرقص كان في فرح عائلي، ولم تكن تتوقع أن تعمل بمجال الرقص أو التمثيل، وأن سبب هروبها من منزل أهلها هو ما كانت تتعرض له من ضرب، وقررت أن تذهب إلى القاهرة ولم تكن تملك أي نقود.

- وذهبت للقاهرة لتبحث عن مطربة تدعى سعاد محاسن، وحينما لم تجدها ظلت تبكي إلى أن تعرفت على سيدة قررت أن تساعدها وتصلها للمطربة، وقابلتها فعرفتها علي بديعه مصابني، وعاشت تحية كاريوكا بمنزل بديعة مصابني.

- وذكرت الفنانة تحية كاريوكا، أن بداية عملها كانت مع الفنان إسماعيل ياسين في فرقة بديعة مصابني، وبأنهما كانا يقدمان فقرتهما في البداية حتي يكتمل عدد الجمهور، وأول مرة تقف تحية كاريوكا للوقوف أمام الجمهور بمفردها، حققت نجاحا جعل البعض يغار منها ويمزقون بدلتها الخاصة بالرقص، حتي يعرض عليها معلم الرقص بالفرقة أن تشترك في فيلم أجنبي، وأدت رقصة "كاريوكا" ومنها التصق اسمها باسم "تحية كاريوكا".

- وكان أول علاقتها بالسينما عن طريق ترشيح المخرج توجو مزراحي، حينما رأها في فرقة بديعة مصابني، وعرض عليها دور في فيلم "الدكتور بركات" بطولة أمينة محمد، وقامت في الفيلم بالرقص وأكدت ارتباطها برقصة الـ"كاريوكي".

- وصفت تحية كاريوكا الفنان نجيب الريحاني بالعملاق، وبأنه أستاذ وكانت تشعر معه بأنها طفلة صغيرة أمام الهرم الأكبر، وتحدثت عن يوسف وهبي الذي شاركته في فيلم "بنت الهوى"، وعن المخرجين الذي تركوا بصمة بداخلها عند العمل معهم، قالت: "أولهم هو المخرج صلاح أبو سيف الذي تعاونت معه في أفلام (شباب امرأة، الفتوة) ووصفت علاقتها بالمخرج حسن الإمام بأنهم كانوا يفهمون بعضهم ببساطة".

- وعن الزواج في حياتها، قالت إنها "تزوجت محمد سلطان عن قصة حب، وإنها كانت علي علاقة طيبة بعائلته.

وعن زواجها من المخرج فطين عبدالوهاب، قالت إن زواجهما استمر 6 أشهر فقط، وإنها حين تزوجته كان مساعد مخرج وأحبته بالرغم من كونها نجمة في السينما.

- ووصفت زواجها من الفنان رشدي أباظة، بأنها "عالم من الأحلام" وأفضل زيجاتها التي استمرت 3 سنوات ونصف.