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بعد مباراة باريس سان جيرمان.. محمد هنيدي يوجه رسالة دعم لـ"صلاح"

أمس PM 11:45
هنيدي وصلاح

هنيدي وصلاح

كتب: مصطفى الصبري

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وجه الفنان محمد هنيدي رسالة دعم لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد ما أثير حول تراجع أدائه في مباراة ليفربول أمس ضد نادي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال هنيدي، عبر حسابه الرسمي على مقع "تويتر": "مش عايز أتكلم عن صلاح عشان ماكنش جزء من الضغط، بس تخيلوا كل المشاكل والضغط الإعلامى واتحاد الكرة وغيره".

وأكمل محمد هنيدي بأن "عشان حركة بسيطة إمبارح عملها العالم كله قام ماقعدش، صلاح مكمل وماعنديش أي شك إن صلاح هيحقق أكتر بكتير من اللى حققه الفترة اللى فاتت".

وانتهت مباراة فريق ليفربول، أمس، مع فريق باريس سان جيرمان، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوز الريدز على الفريق الفرنسي بـ3 أهداف مقابل هدفين.

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