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طرد رونالدو يشعل مواقع التواصل: "بيريز عمله عمل على خف جمل"

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طرد رونالدو يشعل مواقع التواصل.. "بيريز عمله عمل على خف جمل"

كتب: مصطفى الصبري

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حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، على البطاقة الحمراء، خلال المباراة التي تجمع فريقي السيدة العجوز وفالنسيا، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر حكم مباراة يوفنتوس وفالنسيا طرد المهاجم البرتغالي صاحب الـ33 عاما، بناء على اعتدائه بدون كرة على أحد مدافعي الفريق الإسباني.

ويرى متابعو المباراة أن هذا الطرد غير عادل، إذ عبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هذا القرار ظالم، كما علق البعض على الأمر، من باب المزاح، بأن طرد كريستيانو سيسعد بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بسبب غضبه من رحيل رونالدو عن الفريق.

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