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شركة طيران يابانية تبحث عن طريقة لتنويم الركاب "قسرياً"

اليوم PM 05:52
شركة طيران يابانية تبحث عن طريقة لتنويم ركاب الطائرة قسرياً

شركة طيران يابانية تبحث عن طريقة لتنويم ركاب الطائرة قسرياً

كتب: وكالات

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احذر من تناول هذه الأدوية على متن الطائرة

احذر من تناول هذه الأدوية على متن الطائرة

بدأ مطورون يابانيون في إنشاء تطبيق خاص يساعد الأشخاص على النوم بسهولة أثناء الرحلات على متن الطائرة.

وسيقوم موظفو شركة "NeuroSpace" بإطلاق البرنامج الخاص بشركة الطيران، وسيستخدم التطبيق الذكاء الصناعي في عمله، حيث سيبدأ بإنتاج خوارزميات معينة على أساس صور وأصوات، بحسب "سبوتنك".

وبفضل هذا سيتمكن الركاب من النوم بسهولة على متن الطائرة خلال الرحلة، فضلاً على أن تطبيق الهاتف المحمول سيساهم في الحصول على نوعية نوم أفضل.

ونصح الخبراء بعدة قواعد يجب على الركاب اتباعها من أجل تحمل الرحلة الطويلة على متن الطائرة، ومنها اتباع نظام غذائي جيد قبل يوم من الرحلة، واقتناء سماعات رأس عازلة للصوت وقناع للعينين.

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