7 أعراض تحذرك من الإصابة بـ"ألزهايمر".. هل صادفتها من قبل؟

"أنت لحقت تنسى.. أنت جالك زهايمر ولا إيه؟" من أكثر الجمل التي تتبادر إلى الأذهان عند نسيان الأشياء، وربما لا يعرف البعض أن سبتمبر، هو شهر "الزهايمر" العالمي، وتم تخصيص يوم 21 من الشهر ليكون له يوم للتوعية بالمرض والحد من الإصابة به.

ألزهايمر، مرض يصيب كبار السن فقط، حيث أكدت دراسة جديدة نشرت علي موقع "دايلي أو" الهندي، أن الزهايمر يبدأ من عمر الثلاثينات، حيث ارتفعت نسبة المصابين به من أعمار الثلاثينات في الفترة الأخيرة، وهو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات في الخلايا العصبية في الدماغ، والتي يتسبب تدهورها في فقدان المهارات العقلية والاجتماعية السليمة ويؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وحذرت مؤلفة الدراسة الدكتورة "مانجاري تريباثي"، أستاذة علم الأعصاب في مؤسسة العلوم الطبية في الهند، ورئيس جمعية مرضى الزهايمر وخرف الشيخوخة، من الأعراض التي يجب الانتباه إليها والذهاب إلى الطبيب فور ملاحظتها وهي:

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- نقص فيتامين (د) و فيتامين(إي).

- انخفاض مستوى السكر في الدم.

- صعوبة تذكر الأشياء اليومية.

- مشاكل في اللغة والكلام.

- التيه في الزمان والمكان.

- تغيرات في السلوك أو الحالة المزاجية.

وأوضحت الدكتورة "تريباثي" أن أول خطوات العلاج تكمن في الوقاية حيث نصحت بمجموعة من الأطعمة والفيتامينات التي تساعد في الوقاية من المرض وهي:

- البروتين: يحتوي على الأحماض الأمينية التي تغذي الخلايا العصبية.

- الأسماك: مصدر رائع للأوميجا 3 الذي يعزز القدرات المعرفية.

- التعرض للشمس من 15 إلى 30 دقيقة يوميا يساعد على رفع مستوى فيتامين (د).

- المكسرات، والخضروات الورقية: مصدر أساسي للحصول على فيتامين (e).

- الزيتون، وبذور الكتان، والبيض والأرز البني.

- الكركم، وجوز الهند، واللبن، والقرفة، والجزر، والقرنبيط، والسبانخ والتوت.

- فيتامين "12"، وفيتامين "ب 6"، وفيتامين "ب 12" وحمض الفوليك.

وأكدت "تريباثي" على أهمية الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالنشويات والسكريات، حيث أنها تؤثر بشكل حاد في مستوى السكر في الدم مما يؤدي إلى السمنة المفرطة التي تعتبر من عوامل إلاصابة بـ"ألزهايمر".