10 علامات تدل على عدم حب مديرك لك.. بينها رفض مقترحاتك

غالبا تعد العلاقات الجيدة في العمل من أهم الأشياء، وخاصة أن كانت بين الموظف ومديره، وأحيانا يفضل الثاني شخص عن الآخر سواء لأسباب معينة أو بدون سبب.

ويحاول الكثيرون معرفة إذا كان المدير بالعمل يقدر المهام والمجهود الذي يقوم بها كل شخص أم لا، وعن هذا الأمر قال مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال لـ"الوطن"، إن هناك بعض الأشياء إذا حدثت من مديرك، عليك معرفة أنه لا يحبك ولا يقدر عملك ومجهودك وفي حال وجدت بعضها لابد من محاولة تعديل السلوك وعلاقتك مع المدير حتى لا يحدث جميعهما وبالتالي الوصول لمرحلة لا تسطيع الرجوع فيها.

1. استبعادك من الاجتماعات والنقاشات المهمة

"لو لقيت مديرك بيتعمد أنه ميبعتلكش دعوة حضور اجتماع مهم أو بيتناقش فيه قرارات مهمة اعرف إن في مشكلة، خصوصا لو لقيت اللي من نفس المستوى الوظيفي بتاعك بيحضرها وانت لأ".

2. لا يوجد تواصل بينك وبينه

"أو تغير طريقة وكمية الاتصالات بينك وبينه، لو كان بيتصل بيك يوميا أو بيتكلم معاك يوميا ولقيته قلل ده اعرف إن في مشكلة".

3. لا يشكرك ابدا

"حتى لو عملت حاجة كويسة مبيقولكش شكرا وبيتعمد ده حتى لو حد شكرك قدامه يا أما بيسكت أو بيقلل من شغلك".

4. لا يقوم بتقديمك للعملاء أو الموردين أو الجهات الخارجية بصفة عامة

"لو لقيت نفسك في مكان أو في اجتماع معاه ومقدمكش للشخص اللي قدامك أعرف إنه مش حابب أنك تمثل الشركة أو مش بيفضل أن علاقتك تبقى مع حد من بره الشركة".

5. رفض مقترحاتك وأفكارك

"لو لقيته بيرفض مقترحاتك وخصوصا لو قبل مايناقشها كمان، ده بيدل أنه مش بيحب مشاركتك مع فريق العمل ومش عايز يسمع أي فكره منك".

6. الإدارة الدقيقة

"بدأ يغير طريقة إدارته ليك بأنه يدخل في التفاصيل الصغيرة ومايسيبش مساحة ليك أنك تشتغل، بيتابع معاك أول بأول ومش بيديك مهمة أو شغلانة كبيرة".

7. بيديك المهام الأصغر أو غير المهمة

"لو لقيت أنه بدأ يديك الشغل الصغير أو غير المهم أو اللي مش مستعجلين عليه، اعرف أن ثقته فيك بتقل وبدأ ميحبش شغلك".

8. انتقادك أمام الناس

"لو لقيته بينتقدك قدام الناس حتى بعد ما اتكلمت معاه أنك بتفضل يوصلك وجهة نظره عنك بينك وبينه، اعرف أنه وصل معاك لمرحلة أنك مش فارق معاه وفعلا مش عايزك في فريق العمل".

9. أصبحت الوصول إليه صعبا

"أو بيتهرب من اجتماع معاك أو مكالمة وبتحاول توصله ومش بتعرف، ده معناه إنه مش حابب يتكلم معاك، وفيه مديرين بيحبوا يواجهوا لو فيه مشكلة وفي اللي بيفضل يتجنب الكلام".

10. عدم ترقيتك

مش شرط يكون عدم ترقيتك ده بسببه، بس لو لقيت أنه بيتعمد عدم ترقيتك أو إنه يديك زيادة سنوية كويسة اعرف أن أدائك مش عاجبه وشايف أنك متستحقش".

وفي النهاية ينصح مصطفى خليفة: "طبعا لو حصلت بعض النقط دي أو كلها، من المهم أنك تعرف ليه حصلت واشتغل على نفسك، وخليك صريح واتكلم معاه في إيه الل مضايقه وإزاي تحسن من نفسك".