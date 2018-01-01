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بالتردد| قناة مفتوحة تنقل مباراة "ليفربول" و"باريس سان جيرمان"

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بالتردد| قناة مفتوحة تنقل مباراة "ليفربول" و"باريس سان جيرمان"

بالتردد| قناة مفتوحة تنقل مباراة "ليفربول" و"باريس سان جيرمان"

كتب: مصطفى الصبري

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يستضيف ملعب "آنفليد" أولى مباريات فريقي ليفربول الإنجليزي و"باريس سان جيرمان" الفرنسي، في تمام الـ9 مساء، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.

ويذاع اللقاء على قناة "Arena Sport" المفتوحة، وتعتبر القناة واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية الشهيرة مجانا بدون تشفير، منها بطولة دوري أبطال أوروبا، حسب موقع "archy newsy".

والقناة موجودة على قمر "يوتيل سات" على ترددات 11512، 11595، 11678، بمعدل تصحيح 30000.

ومن السهل على القناة استقبال بث بطولات بلاد شمال إفريقيا وأوروبا، إذ بثت من قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا وتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018، كما تقوم ببث مباشر مجاني وحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

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