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رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

اليوم PM 07:30
الأوتوبيس السياحى «محشور» فى نفق المندرة

الأوتوبيس السياحى «محشور» فى نفق المندرة

كتب: مروة مرسى

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فى واقعة غربية، حُشر أوتوبيس سياحى فى نفق المندرة شرق الإسكندرية، حين حاول سائقه المرور أسفل الكوبرى، عبر النفق، اليوم، للوصول إلى طريق الكورنيش، لكن ارتفاع الأوتوبيس كان أعلى من ارتفاع الكوبرى، ما تسبب فى الحادث، وسط تأخر الأجهزة التنفيذية فى التدخل لسحب الأوتوبيس.

أهالى المدينة سخروا من منظر الأوتوبيس المحشور داخل نفق كوبرى المندرة، حيث قالت سوزان عباس: «سفلتوا الطريق ولم يحسبوا ارتفاع الأوتوبيس فاتحشر، هكذا يتم العمل فى رصف الطرق بمحافظة الإسكندرية»، فيما علقت أميمة صالح: «الدراسة أهم من التنفيذ، كفى عشوائية فى التصميمات، لا بد من محاسبة المسئول عن الأمر».

اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزه ثان، رد على التعليقات بالقول إن وحدة الإزالة تعاملت مع الموقف سريعاً، وتم إخراج الأوتوبيس، ولم يتم تعطيل حركة المرور، مؤكداً أن «الأسفلت ليس له علاقة بالحادث، نفق المندرة غير مخصص لمرور الأوتوبيسات السياحية، لأن لها طريقاً معروفاً هو بوابات المعمورة والخروج من بوابة المنتزه على طريق الكورنيش فى حالة القدوم من أبوقير، والدخول من بوابات المنتزه».

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«سلامة» أضاف أن تصميم الكوبرى تم وفقاً لارتفاع أوتوبيسات هيئة النقل العام، لذلك تمر دون مشاكل، أما أوتوبيسات السياحة فغير مسموح بمرورها من النفق، مؤكداً أن سائق الأوتوبيس لم يكن يعلم أن عليه الدخول من بوابات المعمورة والخروج من المنتزه وليس المرور أسفل الكوبرى.

وأكد أن هناك تعليمات واضحة بأن مرور أوتوبيسات السياحة غير مسموح به بسبب انخفاض الكوبرى.

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