أحد منقذي "فتية الكهف" يقاضي ميلياردير شهير: "مولع جنسيا بالأطفال"

أقام غواص بريطاني، ساعد في عملية إنقاذ صبية الكهف التايلاندي دعوى قضائية على الملياردير الشهير إيلون ماسك، بتهمة "لا تخطر على البال"، بحسب "ديوتشه فيله".

وادعى الغواص البريطاني فيرن أونسورث، أن الملياردير اتهمه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "غلماني" أي مولع جنسيًا بالأطفال، حسب الدعوى.

وطالبت الدعوى، بدفع تعويض قدره 75 ألف دولار وأن يتوقف "ماسك" عن ادعاءات مماثلة.

جاءت ادعاءات "ماسك" بعد مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية وصف فيها "أونسورث" عرض سابق للملياردير الأمريكي بإرسال غواصة صغيرة للمشاركة في عملية إنقاذ فتية الكهف في تايلاند بأنها "حيلة" دعائية.

وقال "فيرن"، في يوليو الماضي، إن "الغواصة لم يكن لديها أي فرصة للنجاح"، مشيرًا إلى أن "ماسك" لم يكن لديه تصور حول ممر الكهف.

وحسب الدعوى، فإن طول الغواصة يبلغ نحو 5 أقدام و6 بوصات ولذلك فإنها لم تكن لتتمكن من الحركة حول الزوايا أو عبور أول 50 مترًا داخل الكهف، هذه كانت مجرد حيلة دعائية".

وكان "أونسورث" جزءا من فريق دولي من خبراء الغوص في الكهوف الذين أنقذوا 12 مراهقًا ومدربهم، وظل فريق كرة القدم "وايلد بورز" عالقًا في الكهف لأكثر من أسبوعين.