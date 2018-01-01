لماذا تغير لون سجادة مسابقة Emmy إلى اللون الذهبي بدلا من الأحمر؟

من المتعارف عليه في المهرجانات أو المسابقة، أن وقوف مجموعة من المشاهير علي السجادة الحمراء والتصوير عليها اشبه بطقس أساسي في تلك الفعاليات، وتستغل الكاميرات تلك اللحظات لالتقاط الصور للنجوم العالميين لتتلقاها وسائل الإعلام المختلفة وحسابات وسائل التواصل.

ولكن من الملاحظ خلال فعاليات حفل Awards Emmy 2018 أنه تخلى عن السجادة الحمراء واكتفى بسجادة من اللون الأصفر، وقال أحد المنظمين لشبكة "nbc" إن سبب تغيير اللون يرجع إلى أن جوائز إيمي هذا العام تحتفى بالذكرى السبعين لتأسيسهاـ ولذا فان السجادة ليست حمراء بل ذهبية اللون.

وسعد أغلب حضور الحفل باللون الجديد للجادة وعبروا بأنهم يشعرون بسعادة غامرة بسبب الحماس المتميز لفكرة بشكل مختلف وهو السجادة الذهبية.