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مزارع يقطع رأس شخص بمنجل: قال تعويذة أصابتني بالمرض

اليوم AM 02:24
بسبب تعويذة سحر أسود.. مزارع يقتل رأس مشعوذ بمنجل

بسبب تعويذة سحر أسود.. مزارع يقتل رأس مشعوذ بمنجل

كتب: وكالات

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يواجه مزارع كمبودي عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن اتهم باستخدام منجل لقطع رأس مزارع آخر، يقول إنه أطلق عليه تعويذة وأصابه بالمرض.

وذكرت صحيفة "خمير تايمز"، أن محكمة مقاطعة "كامبونج سبيو" اتهمت تشين تشون، البالغ من العمر 54 عاما، بالقتل العمد، بعد أن تردد أنه قتل هيم ييم، ذو الـ66 عاما، صباح الجمعة الماضية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت شرطة كمبوديا إن قرويين قبضوا على تشون وسلموه للسلطات بعد فترة وجيزة من قطع رأس ضحيته. ونفت زوجة ييم، ثورن سوث، اتهامات الشعوذة، وقالت إنه في يوم الجمعة خرج زوجها لإشعال النار من أجل الطهي.

وأوضحت سوث قائلة للسلطات: "عندما كنت جالسة في المنزل، سمعت صوت ضرب وكان زوجي يصرخ طلبا للمساعدة، وعندما خرجت، رأيت المتهم يهرب وفي يده منجل وجسد زوجي الذي قطع رأسه على الأرض".

وحبس تشون إلى حين محاكمته، ويشار إلى أن الاعتداءات وجرائم القتل المرتبطة باتهامات السحر والشعوذة هي جرائم متكررة في كمبوديا، حيث يستهدف الأفراد أو المجموعات أولئك الذين يتم اتهامهم بممارسة السحر الأسود.

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