بالفيديو| في "خناقة على عريس".. عروستان تكيلان اللكمات لبعضهما

في حادثة فريدة من نوعها، تشابكت عروستان بالأيدي خلال حفل زفاف في مدينة شيانينج (مقاطعة هوبي، الصين)، وصور الحضور ما حدث هناك.

واقتحمت العروس الثانية صالة الأفراح في خضم حفل الزواج، وبدأت على الفور بتوجيه اللكمات إلى منافستها لكي تحصل على عريسها، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وكان العريس على علاقة مع الفتاة التي ظهرت فجأة في حفل الزفاف، حيث كانت حاملا منه وقررت أن تفسد عليه حفل زواجه.

وفي وقت سابق، طلب والدها منه تقديم 18 ألف يوان (حوالي 2600 دولار أمريكي) لإقامة حفل زفاف لهما، لكن الشاب كان لا يمتلك هذا المبلغ ورفض ذلك، ووجد عروسا أخرى "أكثر ملاءمة"، وفق موقع "Еttоdаy".

ولم يتم معرفة ما حصل في نهاية المطاف.